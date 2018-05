Dels grups d'empoderament a un contracte indefinit

Va participar als grups d´empoderament de Càritas Salt per millorar les possibilitats d´integració i de trobar feina. Va ser atesa en orientació laboral i de seguida va fer el pas a intermediació laboral. Va fer formació tècnica de neteja, que incloïa un taller, que va superar amb molt bona valoració. Paral·lelament va presentar-se a una oferta de feina d´una ETT que cercava personal per a l´estiu i després la van anar trucant per a substitucions. Des del gener, té un contracte indefinit de 25 hores setmanals i continua assistint a l´escola d´adults i mantenint contacte i seguiment amb Càritas.