Endesa obté el 47% més de benefici que el primer trimestre de fa un any

Endesa va obtenir un benefici net de 372 milions d'euros el primer trimestre, un 47% més que el mateix període de l'any passat. La companyia assegura que una part significativa d'aquesta evolució dels resultats s'explica pels diferents escenaris climatològics que s'han registrat el 2017 i el 2018. La climatologia de la primera part de l'any passat va impedir un bon rendiment de les plantes d'energies renovables i també una baixa producció d'energia en les centrals hidràuliques per la manca de pluges. Per contra, entre gener i març d'aquest any, les pluges han permès una alta producció.