Formació continuada per no perdre cap més oportunitat

Va arribar fa 7 anys des d´Ucraïna i va muntar un negoci amb el seu marit, però no va funcionar. Càritas li va donar suport per redirigir la recerca de feina, a més de convalidar els seus estudis com a enginyera. Va trobar feina al Servei Municipal d´Ocupació de Girona i ara fa tres mesos que hi treballa, cosa que ha millorat molt el seu estat d´ànim. Considera que les dificultats principals per accedir a una feina són la llengua, l´edat i la falta d´ofertes, per això s´ha format en comptabilitat, idiomes i informàtica i continua fent-ho per no perdre oportunitats. Manté el contacte amb Càritas.