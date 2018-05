Més feines, però més precàries

Càritas Diocesana de Girona ha acompanyat més de 500 insercions de persones vulnerables durant el 2017 però alerta de la precarietat. L'entitat va atendre l'any passat 1.496 persones en accions d'orientació, formació i acompanyament en la recerca activa de feina, i ha possibilitat 543 contractacions diferents, si bé en denuncia la manca d'estabilitat i la poca retribució d'aquestes feines. Nou de cada deu contractacions són temporals i el 89% pertanyen al sector serveis.

La directora de Càritas Diocesana de Girona, Dolors Puigdevall, ressalta que ara hi ha més facilitat per accedir al mercat de treball que fa quatre anys, però amb contractes precaris que fan que molts dels usuaris continuïn necessitant suport. Puigdevall recorda la importància de trencar el cercle de l'exclusió social amb l'accés a una feina, però diu que «el treball precari no permet resoldre una vida digna», i posa com a exemple la dificultat per fer front a l'habitatge, que es manté. «Les dades macroeconòmiques potser indiquen que deixem enrere la crisi, però les persones fràgils encara no noten els canvis», diu.

Segons les dades de la memòria del 2017 de l'entitat, 124 persones han estat ateses a través de l'empresa d'economia social Ecosol i posteriorment, el 45% ha trobat feina en l'empresa ordinària.

En total, l'any passat Càritas va atendre 24.030 gironins, un 7% més en relació a l'any passat, i fins a 59.127 s'han beneficiat dels seus programes i projectes. L'increment de beneficiaris, apunten des de l'organització, s'explica per una major presència al territori a través de les 51 Càritas gironines.

Pel que fa a el perfil de les persones ateses, un 29% són persones soles, un 55% són famílies amb fills, un 20,4% són famílies monoparentals i un 16% són d'altres tipologies de llars, com famílies monoparentals que conviuen amb altres persones.

Un 57% dels usuaris són dones i el 42% homes, i han augmentat les persones més vulnerables, sobretot infants i joves, dones i persones migrades. Les intervencions amb famílies han crescut un 18%, mentre que el suport a l'escolaritat, ha pujat un 17% fins a acompanyar 983 infants i joves.

Les dades mostren una cronificació de la pobresa, que fa que el 60% dels usuaris faci més de dos anys que estan acompanyats per l'entitat. I és que segons un estudi intern, un terç estan en situació de pobresa crònica mentre que un terç més presenten un «risc molt elevat» d'estar-ho.

La memòria també recull un increment de l'11% dels usuaris en l'àmbit del suport jurídic, fins a arribar a les 3.757 persones. Puigdevall detalla que es tracta de persones immigrades que, en perdre la feina tenen dificultats per renovar els permisos i se'ls assessora per evitar que entrin en una «situació irregular sobrevinguda».

En aquest sentit, un dels propòsits de l'entitat és avançar en l'atenció integral als migrants forçats i potenciar l'atenció als sense llar. Així, s'està treballant en un projecte coordinat amb l'administració per atendre els menors extutelats que dormen al carrer i, al mateix temps, també s'impulsa l'atenció a les persones sense llar, reconvertint alguns dels pisos socials per assistir persones sense sostre i basat en el model housing first.

L'entrega d'aliments es manté estable, amb 12.768 persones ateses el 2017.