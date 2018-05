Treball aixeca acta d'infracció a la Hutchinson de Palamós per incomplir el permís electoral del 21-D

Treball ha aixecat una acta per infracció a l'empresa Hutchinson Nichirin de Palamós per vulnerar la normativa en matèria de permís electoral perquè no hauria deixat als treballadors les hores necessàries per exercir el dret a vot durant les eleccions al Parlament del 21-D.

El sindicat Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC) va denunciar els fets a inspecció del Departament perquè, segons ells, l'empresa va impedir a alguns col·lectius prendre's les quatre hores que tenien per llei per anar a votar i només els en va concedir tres.

A l'informe que Treball ha fet arribar als representants sindicals, els recomana que si es torna a produir una situació similar els avisin per telèfon per poder "corregir la situació".

El sindicat USOC va denunciar al Departament de Treball que durant les eleccions del 21-D al Parlament de Catalunya, l'empresa Hutchinson Nichirin de Palamós hauria vulnerat els drets dels treballadors "impedint a alguns col·lectius agafar-se les quatre hores que estableix la llei per anar a votar". Segons la USOC, l'empresa només els en va concedir tres.

Després d'una inspecció el passat mes de març, el Departament ha emès un informe en el qual comunica als denunciants que ha aixecat una acta d'infracció a l'empresa, dedicada a la fabricació de components per a automòbils, per "vulnerar la normativa en matèria de permís electoral, en relació als comicis del 21 de desembre de 2017".

Al mateix informe, Treball recomana als representants dels treballadors que davant d'una situació similar els avisin per telèfon amb l'objectiu de poder "corregir la situació" i garantir "el dret a permís electoral dels treballadors".