Els sindicats convoquen el 22 de maig una «jornada de lluita» pels salaris

CCOO i UGT han decidit convocar una «jornada de lluita» per al proper 22 de maig davant les organitzacions empresarials per impulsar la pujada dels salaris en els convenis col·lectius i aconseguir així que el creixement econòmic i els beneficis empresarials «reverteixin de manera justa» sobre els treballadors.

«Hem obert un procés de mobilització creixent i sostinguda en els centres de treball, coordinant els sectors i els territoris, amb assemblees per informar els treballadors de la manca de voluntat de les organitzacions empresarials per arribar a un acord que traslladi als convenis col·lectius la recuperació i el creixement que ja estan tenint les empreses», van recordar els sindicats en un comunicat conjunt.

Nou pacte de negociació



Els sindicats constaten que, després de diverses reunions per intentar arribar amb CEOE i Cepime un nou pacte de negociació col·lectiva, les posicions de les dues parts estan «molt allunyades», no només en relació a l'increment salarial, la jornada laboral i l'ocupació, sinó també en referència a la «essència i funcions» que ha de tenir un acord d'aquesta naturalesa en l'actual fase d'expansió econòmica.

«Les organitzacions empresarials no estan entenent que ja no estem en una situació de profunda crisi, com la que vam viure de 2008 a 2013. El gran esforç fet durant aquests anys pels treballadors ha de revertir-se ara», sostenen les centrals.