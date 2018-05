Alerten que la falta d'una norma unificada perjudica el sector dels apartaments

El sector dels apartaments i habitatges d'ús turístic (HUTS) reitera la seva preocupació perquè l'actual marc normatiu no els està ajudant a desenvolupar-se. Ara mateix el sector està regulat per una normativa catalana i les administracions locals l'adapten en funció de les característiques de cada municipi i de la tipologia turística. Aquesta situació crea molts neguits al sector ja que pot comportar haver de fer front a taxes desorbitades per donar-se d'alta, delimitacions urbanístiques i suspensió de llicències. El sector fa temps que reclama una unificació per poder continuar operant i per fer front a un dels principals problemes que té damunt la taula: l'intrusisme.

Ara, s'hi han sumat les veus dels experts en aquest àmbit. L'advocat especialista en dret immobiliari Alejandro Fuentes-Lojo així ho ha posat de manifest durant la ponència «Aspectes civils i processals en els Habitatges d'Ús Turístic» que va pronunciar en el marc de l'Assemblea anual de l'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava - Pirineu de Girona (ATA) que es va dur a terme ahir a la seu de la Cambra de Comerç de Girona. Segons aquest lletrat, l'actual situació normativa crea confusió i genera inseguretat jurídica al ciutadà i a la persona que opera en l'àmbit dels allotjaments turístics. Segons Fuentes-Lojo, fins i tot no hi ha unanimitat en relació a la definició del concepte d'habitatge d'ús turístic i manté que cal anar cap a la «homogeneïtzació» de la normativa turística respecte als HUTS.

D'altra banda, durant l'Assemblea es va destacar la gran importància del sector i de la tasca que fa l'Associació per avançar cap a la regularització de la totalitat dels apartaments turístics. La demarcació de Girona és capdavantera en la legalització d'Habitatges d'Ús turístic. Actualment, i segons la guia oficial d'establiments turístics de la Generalitat, a les comarques gironines hi ha 28.336 unitats inscrites al registre, un 10 per cent més que fa un any. La xifra representa el 44% del total de Catalunya (64.776).