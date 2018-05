Califòrnia obligarà a col·locar plaques solars en els edificis de nova construcció

Califòrnia acaba de disposar que gairebé tots els habitatges nous tinguin energia solar, d'aquí a menys de dos anys. Ara bé, hauran de veure què en faran de tota aquesta energia addicional.

L'estat ja està tan inundat de tanta energia solar durant el dia que ha de desactivar algunes de les seves centrals solars per moments i sovint necessita transferir l'energia verda excedent als estats veïns. El fenomen ha produït que els operadors de xarxes de l'estat denominen una corba en forma d'ànec: es dóna quan la demanda neta d'energia cau marcadament durant les hores de llum natural i augmenta després de la caiguda del sol i els generadors de gas natural es posen en marxa per satisfer la demanda dels clients.

Això és una conseqüència no buscada dels esforços de Califòrnia per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle i obtenir la meitat de la seva electricitat de fonts renovables per a 2030, i ha irritat els operadors de xarxes de l'estat. El principal ens regulador de les empreses elèctriques va advertir la setmana passada sobre una imminent crisi energètica si la regió no comença a planejar un futur en el qual més persones generaran la seva pròpia energia o la rebran de proveïdors que no són les grans empreses elèctriques.

"En augmentar la quantitat d'energies renovables en el sistema, els operadors de xarxes necessiten una major visibilitat sobre els recursos que estan fora dels marcadors", va dir Steven Greenlee, portaveu de Califòrnia Independent System Operator Corp, que administra la xarxa elèctrica del estat. Els operadors de xarxes necessitaran conèixer millor com estan funcionant aquests sistemes casolans, ha assenyalat.

Per dir-ho amb altres paraules, "això podria fer que la corba en forma d'ànec s'assembli més a un ànec", va dir Ethan Zindler, analista de Bloomberg New Energy Finance a Washington.

La indústria solar i els grups ambientalistes van elogiar les noves normes aprovades per la Comissió d'Energia de Califòrnia dimecres i van dir que exigir que hi hagi sistemes solars per sostre en els habitatges a partir del 2020 portarà al fet que les llars siguin més eficients, reduirà les emissions i farà que la gent amb el temps estalviï diners.

La disposició permet que els sistemes d'emmagatzematge d'energia estiguin acompanyats per estructures solars, encara que no són obligatoris. Això dóna la possibilitat d'emmagatzemar electricitat durant el dia i utilitzar-la al vespre, el que redueix el problema.

L'excés d'oferta d'energia solar durant el dia "és un problema temporal que es resoldrà amb l'agregat d'emmagatzematge i programes de resposta a la demanda més complexos" per equilibrar el subministrament intermitent dels parcs eòlics i solars amb els períodes de pic de demanda, va dir Bernadette del Chiaro, directora executiva de l'Associació d'Energia Solar i Emmagatzematge de Califòrnia.

"La decisió d'avui incorpora l'emmagatzematge a l'energia solar per prevenir aquest problema en forma anticipada", ha assenyalat. "Aquest mandat s'hauria de veure com un plantejament d'energia solar al sostre i bateria al garatge".