Hisenda ja ha tornat més de 28,7 MEUR de la renda a més de 43.000 gironins

Hisenda ja ha tornat més de 28,7 milions d'euros a 43.483 contribuents gironins. En relació a la mateixa data de l'exercici anterior, és un import un 22,05% superior i els contribuents beneficiats són un 16,56% més. El nombre de declaracions de l'impost sobre la renda presentades fins ara a Catalunya és de 955.283, un 17,5% més. Del total, un 77% són devolucions –735.770– per import de 579 milions d'euros. Les declaracions a pagar són 195.713, per valor de 158 milions. Durant la campanya de renda, l'Agència calcula que es presentaran més de 3 milions i mig de declaracions a Catalunya (un 1,14% més que l'anterior), de les quals 2.249.000 seran a retornar, per un import total de 1.678 milions d'euros, un 5,3% menys que l'exercici anterior.

El delegat especial de l'Agència Estatal d'Administració Tributària a Catalunya (AEAT), Gonzalo García de Castro, va explicar que «el contribuent anticipa el moment» de presentar la declaració cada cop més. El creixement del nombre de declaracions presentades fins ara en relació a l'any passat «és molt important», va assegurar. García de Castro ho va atribuïr al fet que cada any «és més fàcil» fer-la. A més, va remarcar que com abans es demana la devolució, abans es paga al contribuent. Segons el delegat especial d'AEAT a Catalunya, un 90% de les devolucions es paguen abans de l'estiu.

D'altra banda, García de Castro va negar que hi hagi errors en els esborranys que facilita l'Agència Tributària tal com va assegurar dimecres el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, que va estimar que un 30% tenen errors o els falta informació rellevant. «No tenim aquesta percepció», va dir García de Castro, que va afegir que el sistema és «fiable» i va assegurar que els contribuents «poden estar tranquils». García de Castro va explicar que posen a disposició del contribuent «tota la informació» de què disposen.

En aquest sentit, va recordar que cal revisar l'esborrany i incloure-hi aquella informació que el contribuent coneix, però el sistema no. Com a tall d'exemple, ha citat canvis en la situació personal de contribuent o l'arrendament i transmissió de bens immobles. Elements que cal que afegeixi a l'esborrany que facilita l'Agència Tributària.