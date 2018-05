Rajoy: «Jo no m'he carregat la reforma de 2013 perquè les pensions no pujaran segons l'IPC»

El president del Govern, Mariano Rajoy, va afirmar que «no s'ha carregat la reforma» de pensions de 2013 perquè aquestes no pujaran aquest any segons l'IPC, ja que, per exemple, les més baixes augmentaran la seva quantia un 3% i les de viduïtat s'incrementaran «molt més» que la inflació. «El que vam dir en 2013 és que les pensions no haurien de pujar en funció de l'IPC i ho creo», va dir el president del Govern.

En aquest sentit, Rajoy va subratllar que hi ha fórmules diferents a l'IPC per pujar les pensions i va posar com a exemples els acords que ha aconseguit el seu Govern amb els sindicats perquè el sou dels funcionaris i del salari mínim pugi en funció del creixement econòmic i de l'ocupació i no conformement a la inflació.

Sobre els motius per pujar les pensions, el president del Govern va explicar que, abans de l'acord pressupostari amb el PNB i gràcies a la recuperació, l'augment dels ingressos i la creació d'ocupació, va incloure en el projecte de Pressupostos per 2018 una pujada de les pensions més baixes del 3% i l'ampliació de la base reguladora de les pensions de viduïtat, deixant per 2019 l'augment de la resta de les pensions.

Després, va afegir, el seu Govern va aconseguir un acord amb el PNB per elevar aquest any la quantia de la resta de les pensions, una mesura que, segons va reconèixer, va a provocar que es vagi «més ajustat» al Pressupost, però que creu «que es pot fer». «El que no podem és pujar-les un 3% com a les més baixes. Les pugem un 1,6%», va indicar.

«Vostè es creu que al meu, com a president del Govern, m'agrada que les pensions hagin pujat aquests anys un 0,25%? Vostè es creu que em diverteix congelar el sou dels funcionaris? Vaig prendre aquestes decisions perquè quan vaig arribar al Govern el país estava a la vora de la fallida. Però aconseguim alliberar-nos del rescat i pujar les pensions una mica», va assenyalar el cap de l'Executiu.



El pacte de Toledo és fonamental

Rajoy va defensat que, quan es governa, no es pot pensar només en el dia a dia i ser curtterminista. «Les coses es poden fer quan es poden fer. Un bon governant no és aquell que arriba i diu: vaig a pujar les pensions el 10%, i ara vaig treure a concurs 50.000 places i ara vaig a inflar-me a fer carreteres, perquè això al final acaba en la fallida. Això és ser un pèssim governant i ja tenim alguns exemples a Espanya que convé no repetir», va assegurar.

El president del Govern va defensar que el sistema de pensions millorarà en la mesura en què es creï ocupació, com més treball hi hagi, «millors i més pensions hi haurà». A partir d'aqui està el Pacte de Toledo per fer reformes.