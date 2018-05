Els bancs es treuen de sobre el totxo

La banca està aprofitant la recuperació immobiliària per retirar-se del sector. Bankia, Sabadell

i CaixaBank estan en ple replegament. L'últim gran anunci l'acaba de fer el conseller delegat de Banc

Sabadell, Jaume Guardiola, en admetre que l'entitat està disposada a desprendre's de Solvia, la immobiliària que concentra el seu totxo. CaixaBank va posar el mes passat a la venda una cartera de ??? milions de crèdits immobiliaris, i Bankia ha prorrogat la gestió de tots els seus actius (inclosos els de BMN) a Haya Real Estate (immobiliària controlada pel fons Cerberus) i ha venut un paquet de préstecs de ??? milions. Les tres entitats acumulen a Espanya un risc relacionat amb el sector promotor i constructor de més de ???.??? milions d'euros.

Al marge de la possible sortida total del sector immobiliari amb la venda de Solvia, Banc Sabadell ha posat al mercat 4 carteres d'actius tòxics lligats al totxo. Les dues operacions més encarrilades són la venda de dos paquets vinculats a la CAM per valor de ??? i ?.??? milions d'euros. El banc tenia a ?? de desembre de ???? crèdits per a la construcció i promoció per ?.??? milions (davant de ?.??? el ????) dels que ?.??? milions eren dubtosos i havia concedit ??.??? milions en hipoteques. A més, s'havia adjudicat actius per ?.??? milions.

Bankia ha prorrogat la seva confiança en la immobiliària de Cerberus per gestionar els seus actius. A més, l'entitat es desprèn

cada any d'entre una i dues carteres de crèdits fallits. Bankia tenia a ?? de desembre ?.??? milions en crèdit promotor (el ???? eren ???) dels quals eren dubtosos ??? milions i havia donat hipoteques per ??.??? milions. El crèdit promotor de Bankia va pujar el ???? a causa de la incorporació dels préstecs de BMN. A més, acumulava actius adjudicats per ?.??? milions.

CaixaBank vol rebaixar la seva morositat en ??? milions abans de juliol amb la venda de la seva primera gran cartera de ????, coneguda com a Projecte Àgora. El banc va vendre al desembre una altra valorada en ??? milions a Cerberus. L'entitat va tancar el ???? amb ?.??? milions de crèdit promotor (davant de ?.??? el ????) dels que ?.??? eren dubtosos i ??.??? milions en hipoteques. L'entitat mantenia ?.??? milions en actius adjudicats.