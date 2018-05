Els clients d'Amazon Prime de Barcelona tindran entrega gratuïta el mateix dia

Amazon ha creat un nou servei d'entrega que permet als clients Prime residents a les ciutats de Madrid i Barcelona fer les seves comandes d'import igual o superior als 29 euros al matí per rebre-les a casa entre les 18.30 i les 22.00 hores el mateix dia de forma gratuïta.

Aquest servei d'entrega estarà disponible de dilluns a divendres en més d'un milió d'articles populars d'Amazon. Els clients Prime podran consultar els codis postals en els quals s'ofereix aquest servei i triar l'opció d'enviament 'Entrega avui gratis amb Amazon Prime' en comandes iguals o superiors a 29 euros, tant des dels seus ordinadors, com des dels seus telèfons mòbils.

Aquells enviaments de menys de 29 euros, tindran un cost fix de 5,99 euros per enviament. D'altra banda, per a aquells clients que no siguin Amazon Prime, el servei d''Entrega avui' també estarà disponible per 7,99 euros la comanda.

El director de Prime per a Europa, Lou Santini, va declarar que s'alegraven de «poder fer el programa Prime encara més ràpid» i d'oferir als clients «enviaments gratuïts el mateix dia, que se sumen als ja nombrosos avantatges d'Amazon Prime, com és l'accés gratuït a pel·lícules en 'streaming' o emmagatzematge de fotos gratis i il·limitat».



Articles de tot tipus

Aquesta modalitat d'enviament s'oferirà en articles de diverses categories, des de productes d'electrònica, fins a llibres, articles de viatge, compres d'última hora o joguines, incloent-hi milers de productes d'empreses de totes les grandàries que utilitzen el programa de «Logística d'Amazon», que arriben a més d'un milió de referències

Amazon Prime ofereix als seus clients altres opcions variades per poder beneficiar-se d'enviaments ràpids i gratuïts, com el servei 'Prime Now', que ofereix als clients Prime de Madrid, Barcelona o València triar entre milers d'articles bàsics i rebre'ls gratuïtament en dues hores, o bé el servei d'enviament gratuït en 1 dia o enviament gratuït en 2-3 dies per a productes de totes les categories.