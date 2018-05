La compravenda de pisos al març creix un 4% respecte de l'any passat sense Setmana Santa

El nombre d'operacions de compravenda que es van registrar a la demarcació de Girona al març va sumar 962 operacions, cosa que suposa el 4% més que al març de l'any passat, segons l'INE. Aquest increment de les operacions de compravenda de pisos al març es produeix en comparació amb un mes de març de l'any passat que no va tenir la Setmana Santa i per tant va disposar de més dies laborables que aquest any.

D'aquestes compravendes, 730 habitatges eren de segona mà, el 75,88% del total, amb una caiguda de les vendes del 8,41%. Per contra, els pisos nous, 232 habitatges, el 24,12% del total, van augmentar les operacions de compravenda un 81,25%, en relació amb al març de l'any passat.

La compravenda d'habitatges a Catalunya al març es va situar en 6.733 pisos, una xifra que suposa el 3,09% menys que les operacions que es van realitzar al març de l'any passat, segons les dades publicades per l'institut d'estadística espanyol. Per evitar l'efecte calendari, en els tres primers mesos d'aquest any a Catalunya es van fer 20.677 operacions de compravenda de pisos, el 4,57% més que el mateix període de l'any passat. En el conjunt de l'Estat, les operacions de compravenda de pisos al març també van caure un 3,1% en relació amb el mateix mes de l'any passat, el mateix percentatge que a Catalunya.



L'efecte calendari

Les xifres del mes de març estan condicionades tant a l'estat espanyol, com a Catalunya i les quatre demarcacions del Principat per l'efecte calendari que suposa que aquest mes de març ha tingut menys dies laborables que al març de l'any passat al caure la Setmana Santa en març i no en abril com l'any passat.

Com es ve repetint mes rere mes, les compravendes de pisos vells són molt més rellevants que les de pisos a estrenar i per tant són les que marquen la tendència. En el conjunt de Catalunya les compravendes de pisos vells va suposar el 83,62% del total, a l'estat espanyol el 82,21%.

El nombre d'operacions de compravenda que es van registrar a Catalunya al març va sumar 6.733 operacions, cosa que suposa el 3,09% menys que al març de l'any passat, segons les dades publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

D'aquestes compravendes, 5.630 habitatges eren de segona mà, el 83,62% del total, amb una caiguda de les vendes del 7,57%. Per contra, els pisos nous, 1.103 habitatges, el 16,38% del total, van augmentar les operacions de compravenda un 28,7%, sempre en relació amb al març de l'any passat.

En el conjunt de l'Estat espanyol, el nombre d'operacions de compravenda de pisos que es van registra al març va sumar 39.579 operacions, el 3,13% menys que fa un any. D'aquestes compravendes d'habitatges, 32.538 pisos eren de segona mà, el 82,21% del total, amb una caiguda del 2,79% en relació amb al març de l'any passat.

Per contra, els pisos nous van suposar 7.041 expedients, el 17,79% del total, amb una caiguda del 4,65% en relació amb al març del 2017.