Un estudi diu que la carn de poltre és rica en ferro i que cal envasar-la bé perquè es conservi

Un estudi de l'Institut de Recerca i Tecnologia Alimentàries (IRTA), impulsat des de la Generalitat amb el suport de la Federació del Cavall Pirinenc Català (Fecapi), que aplega diverses associacions de productors de la carn de poltre del Pirineu i Prepirineu, conclou que aquesta la carn produïda en zones de muntanya a Catalunya és rica en ferro, en antioxidants i en àcids grassos poliinsaturats del tipus omega 3, i a més a més té un baix contingut en greix. Per contra, és una carn molt sensible a l'oxidació (quan entra en contacte amb l'oxigen s'enfosqueix) i per tant cal treballar en millorar l'envasament per allargar la vida útil del producte. Són algunes de les principals conclusions d'un estudi basat en dos grups, la de poltres que només s'han alimentat de pastures i llet materna a muntanya i un segon grup amb exemplars engreixats amb farratge i pinsos en granja. Els investigadors assenyalen que aquest primer estudi científic sobre la qualitat d'aquesta carn a Catalunya és «un punt de partida» i que caldrà aprofundir en aspectes com les pastures i la llet. Els productors, per la seva banda, estan «molt satisfets» d'haver demostrat científicament allò que ja es transmetia popularment i assenyalen que cal seguir «fent pedagogia» sobre els beneficis d'aquesta carn per arribar a més consumidors.

La carn de poltre que es produeix a les zones de muntanya a Catalunya és rica en ferro, en antioxidants i en àcids grassos poliinsaturats del tipus omega 3, així com un baix contingut en greix. Aquestes propietats la converteixen en un producte especialment recomanat per complementar les dietes de persones malaltes, embarassades, esportistes, nens i ancians. Així es recull en l'estudi, que compta amb el suport de Fecapi, que engloba diverses associacions de productors de la carn de poltre de les zones del Pirineu i Prepirineu. L'any 2008 es va reconèixer la raça autòctona del Cavall Pirinenc Català. Aquest és el primer estudi científic que analitza les propietats de la carn de poltre a Catalunya. Joel González, investigadora de l'IRTA i coordinador del projecte, explica que els resultats «són un punt de partida per conèixer, de manera objectiva, les propietats d'aquesta carn». L'estudi s'ha fet basant-se en mostres de dos grups de poltres: els que només s'han alimentat de pastures i llet materna a la muntanya, i que, a més a més, s'han engreixat amb farratge i pinsos a la granja.

Contràriament del que es podria pensar, els exemplars analitzats que han estat en granja «mantenen uns índexs nutricionals a la carn molt acceptables», especialment en relació amb els àcids grassos poliinsaturats del tipus omega-3. Això és deu al fet que, com que també han pasturat a la muntanya en els seus primers mesos de vida i s'han alimentat sobretot de llet materna, han pogut acumular aquests greixos saludables. Tot i això, els poltres alimentats amb pastura i llet materna sense passar per la fase d'engreix presenten un nivell molt superior d'aquests àcids grassos, fent que siguin encara més recomanables per una dieta saludable. L'investigador diu que el fet que el cavall sigui monogàstric, «fa que la carn estigui relacionada a amb el que mengen».