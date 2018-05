Els gestors veuen inexactituds al 30% dels esborranys de la Renda de 2017

El Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya ha alertat de la inexactitud del 30% d'esborranys de la Renda elaborats per l'Agència Tributària -l'entitat gestiona uns 800.000 del total en cada campanya-, per errors o per falta d'informació, la qual cosa pot comportar canvis en el resultat de la declaració si no es corregeix.

En roda de premsa, el ponent de la comissió fiscal del col·legi Jordi Altayó ho va atribuir al fet que les fonts de l'Agència «no tenen el rigor necessari».

I també considera que hi ha informació de subvencions, deduccions per lloguer, titularitat d'immobles, quotes col·legials, sindicals i a partits que no apareixen en els esborranys, encara que admet que la precisió dels esborranys ha millorat en els últims anys.

Els nous sistemes que l'administració ofereix per fer la declaració, des de Renda Web fins a l'app i el servei telefònic -els dos últims incorporats aquest any-, poden transmetre una sensació de facilitat i d'agilitar el procés, però és un tràmit complex: «Estem d'acord amb que s'ha de facilitar el treball al contribuent, però no se li pot enganyar».

Va insistir que l'IRPF és el d'impost major recaptació per a l'Estat i que no es pot solucionar amb uns quants 'clics' o una trucada telefònica: «Si és tan senzill fer la declaració de la Renda, presentar-la i que et retornin els diners, preguntaria com s'explica que el manual tingui 1.040 pàgines». Altayó va criticar que el que subjeu de la instauració d'aquests nous mecanismes és que «no es revisi la declaració de la Renda i es present» amb rapidesa i sense revisar-la detingudament.

En la roda de premsa també hi va haver el president del col·legi, Alfonso Lluzar, i el membre de la comissió fiscal Lluís M.Alonso, que va citar algunes traves que tenen els autònoms per desgravar certes despeses a la declaració, i la falta de mecanismes per exigir responsabilitats a l'administració enfront d'aquestes situacions.

L'Agència Tributària preveu retornar 1.678 milions d'euros a contribuents catalans en la campanya de la Renda 2017, un 5,3% menys que l'exercici anterior.

Es calcula que es presentaran 3,56 milions de declaracions a Catalunya -un 1,14% més que en la campanya 2016-, amb 2,25 milions que sortiran a retornar, mentre que les declaracions a ingressar seran 1,19 milions per un import de 2.206 milions, un 4,9% més. Segons les previsions, el resultat net previst per a aquesta campanya a Catalunya és de 528 milions d'euros, xifra un 60% superior a l'any anterior, quan va ser de 331 milions.