Els preus pugen 8 dècimes i deixen la inflació anual a l'1,5%, la més alta de l'Estat

Espanya, amb un PIB per càpita Els preus a Girona van augmentar a l'abril en vuit dècimes en relació amb al març i van situar la inflació anual en l'1,5%, la mateixa taxa que l'IPC que es va registrar en aquesta demarcació al març i la taxa més alta de tot l'Estat, segons les dades publicades per l'institut d'estadística espanyol. Tot i l'increment dels preus de les gasolines aquest abril, la inflació anual a Girona s'ha mantingut plana en relació amb al març per l'impacte de l'efecte calendari de la Setmana Santa que aquest any ha caigut al març, contràriament a l'any passat que va caure a mitjans d'abril. L'efecte calendari ha provocat que aquest any els preus de les cistelles de l'oci i cultura i dels hotels, cafès i restaurants han estat molt més baixos que a l'abril de l'any passat en plena ocupació turística de Setmana Santa.

Els preus a Catalunya van augmentar a l'abril en set dècimes en relació amb al març i van situar la inflació anual en l'1,2%, tres dècimes menys que l'IPC que es va registrar al març. La inflació anual a Catalunya ha disminuït de tres dècimes en relació amb al març per l'impacte de l'efecte calendari de la Setmana Santa que aquest any ha caigut al març, contràriament a l'any passat que va caure a mitjans d'abril. L'efecte calendari ha provocat que aquest any els preus de les cistelles de l'oci i cultura i dels hotels, cafès i restaurants han estat molt més baixos que a l'abril de l'any passat en plena ocupació turística de Setmana Santa.

Els preus al conjunt de l'economia espanyola han pujat a l'abril el 0,8% en relació amb al març i situen la inflació anual en l'1,1%, una dècima per sota de la taxa interanual registrada el mes anterior i una dècima per sota de la registrada a Catalunya Les dades publicades per l'INE en relació amb el comportament de l'IPC a l'estat espanyol coincideixen amb les avançades per aquest mateix institut el 27 d'abril passat.



Efecte calendari

L'evolució dels preus aquest mes d'abril estan condicionats, sobretot en relació amb la taxa anual, per l'efecte calendari que suposa que aquest mes d'abril no hi ha hagut la festivitat de Setmana Santa, contràriament a l'abril de l'any passat. Aquest efecte ha fet que els preus de les cistelles vinculades a l'activitat turística hagin refredat la inflació anual al comparar-se amb un període marcat per una temporada turística alta.

La cistella que recull el comportament relacionat amb l'oci i la cultura, on s'inclouen els paquets turístics, aquest mes d'abril han reduït preus després de les promocions de Setmana Santa del març, i la cistella d'hotels, cafès i restaurants han vist com els preus pujaven aquest abril amb menys intensitat que a l'abril de l'any passat, que van viure la Setmana Santa.

D'altra banda, fora dels preus relacionats amb el turisme i amb l'efecte calendari de Setmana Santa, la cistella d'habitatge també ha impulsat a la baixa la inflació anual perquè aquest any els preus de la factura del gas han baixat mentre que a l'abril de l'any passat van pujar.

Mentre que les cistelles d'oci i cultura, hotels i restaurants i habitatge refredaven la inflació, les cistelles del transport (on està la gasolina), els aliments frescos i begudes no alcohòliques i les comunicacions ajudaven a refredar-la, la inflació. Els preus de les gasolines han pujat aquest mes d'abril molt més que el mateix mes de l'any passat i el preu del peix fresc també ha pujat més aquest abril que l'any passat, igual que ha passat amb els serveis de telefonia.

La inflació subjacent, la que no té en compte els preus del petroli ni dels aliments frescos, s'ha situat a l'abril en el 0,8%.