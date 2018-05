El sector alimentari exigeix erradicar la «venda a pèrdues»

La Federació Espanyola d'Indústries de l'Alimentació i Begudes (FIAB) insta els representants dels partits polítics que s'impedeixi la venda a pèrdues i s'incrementin les sancions contra aquesta pràctica que és «molt perjudicial» per a la indústria espanyola. «No volem una legislació proteccionista, però sí assegurar la seva rendibilitat i la competitivitat de tota la cadena alimentària a través de pràctiques honestes i lleials. Per això és necessari modificar la legislació per incrementar les sancions i evitar l'ús d'aquesta pràctica», assegura el director general de FIAB, Maurici García de Quevedo, en la seva compareixença de dijous davant la Comissió d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient del Congrés dels Diputats. El director general de FIAB va recordar que la venda a pèrdues és una acció clara de «competència deslleial» que crea confusió en el consumidor, a més de perjudicar seriosament la producció, la indústria i a la generació d'ocupació, sense un benefici per al consumidor. García de Quevedo també va advertir als diputats que qualsevol increment en la fiscalitat en qualsevol modalitat tindria un «impacte molt important que afectaria l'ocupació i impactaria en l'economia». «Som uns ferms convençuts que la política fiscal ha d'anar lligada a la realitat econòmica del país», sosté.

Respecte a l'impost sobre el sucre a les begudes refrescants de Catalunya, el director general ha reiterat que és «discriminatori i regressiu». «Estem en contra d'aquest impost i ho hem recorregut tota la cadena agroalimentària perquè entenem que no és correcte», assegura

D'altra banda, el director general ha apostat per la defensa de la unitat de mercat, que és de «vital importància» per a la indústria i per la «importància d'evitar iniciatives legislatives d'algunes comunitats autònomes que trenquen aquesta unitat, així com altres desenvolupades per estats membres de la UE, on es dirigeix el 70% de les exportacions agroalimentàries espanyoles».

Així, subratlla que el sector compta amb dos reptes importants per a la seva competitivitat a nivell internacional com és el Brexit i la política aranzelària d'Estats Units cap a productes espanyols com l'oliva de taula, que posa «en perill la filosofia» de la PAC. «Hem de ser contundents amb tots dos països per no veure alterat el nostre nivell de competitivitat global», ha assegurat, advertint que Estats Units podria posar més aranzels a productes nacionals com l'oli d'oliva.

El directiu ha destacat que la Llei de la Cadena Alimentària ha suposat una «fita històrica» en la indústria agroaliamentaria espanyola que permet equilibrar i millorar el seu funcionament.