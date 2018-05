Nou municipis catalans creen un banc de terres per recuperar terrenys en desús

Nou municipis de l'entorn de Montserrat han posat en marxa en el darrer any una oficina d'assessorament agrari per tal de posar en contacte propietaris de terres agrícoles en desús i veïns i veïnes que vulguin treballar-les. Castellbell i el Vilar ha estat la darrera localitat a sumar-se a la iniciativa, i abans de tancar l'any també ho faran Olesa i Esparreguera. «Volem ajudar emprenedors a guanyar-se la vida», explica el regidor de promoció econòmica de Castellbell, Jordi Calsina, que assegura que «tenim potencial per ser un poble agrícola». L'oficina, pilotada per l'Associació Massís de Montserrat, ha creat un banc de terres per fer possible el projecte, ja que ja suma les primeres inclusions. Marganell i Collbató van ser els primers a obrir oficina d'assessorament agrari, la primavera de 2017, gràcies al suport econòmic del Patronat de la Muntanya de Montserrat. L'oficina d'assessorament agrari és un servei gratuït que busca, d'una banda, ajudar els propietaris dels terrenys, alhora que promou l'intercanvi entre els propietaris de les terres en desús.

«S'està perdent el potencial al territori, amb el perill que els terrenys siguin colonitzats per vegetació forestal, fet que alhora augmenta el risc d'incendi», diu, tot afegint que «volem donar eines perquè la gent s'animi a tornar al sector».