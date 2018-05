Els bancs van xifrar el dèficit de provisions del Popular en més de 6.000 milions

Els bancs que van ser sondejats per adquirir Popular durant el procés de venda privada obert fa un any per la mateixa entitat van xifrar entre 6.000 i 11.000 milions d'euros el dèficit de provisions que presentava el banc per cobrir els seus actius tòxics en balanç, van informar fonts properes a l'antic equipo gestor.

Concretament, Bankia estimava que el dèficit de provisions rondava els 6.000 milions d'euros, xifra inferior a l'estimació de Santander, que va anar de 7.000 milions d'euros, però molt allunyada dels càlculs de Sabadell, que ho quantificava en 11.000 milions d'euros.

No obstant això, els gestors de Popular estimaven que aquesta xifra era menor i no sobrepassava els 5.000 milions d'euros.

En tot cas, totes les entitats que van mostrar interès atorgaven a Popular una valoració negativa, principalment a causa del potencial cost que implicarien les previsibles demandes contra el banc per l'ampliació de capital llançada el maig de 2016.

Al maig del passat any, i de forma paral·lela a l'estudi d'una possible ampliació de capital, el banc va engegar una operació per a la seva pròpia venda amb el suport de JP Morgan, firma a la qual el llavors president de Popular, Emilio Saracho, va pertànyer abans de la seva incorporació. El banc d'inversió va actuar únicament com a assessor financer.

L'entitat es va oferir als principals bancs espanyols, entre els quals es trobaven Sabadell, Bankia, BBVA i Santander, que finalment es va fer amb Popular després del procés de subhasta que va seguir a la resolució del banc.

En el marc d'aquesta operació, denominada Projecte Noya, els bancs interessats van poder accedir a informació rellevant sobre Popular a través d'un data room virtual que el banc va habilitar i al que va incorporar documentació rellevant.

L'entitat que comprés Popular es convertiria en «líder indiscutible» al mercat de pimes, tindria un potencial «molt significatiu» d'estalvi de costos i una «important capacitat de reducció dels costos de finançament majorista», al mateix temps que accediria a una «acceleració rellevant» en la utilització de crèdits fiscals, segons detalla la documentació.