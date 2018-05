ACS i Atlantia obtenen el control del 78,79% de les accions d'Abertis

ACS i Atlantia s'han quedat amb el control del 78,79% de les accions d'Abertis. És el resultat de l'opa sobre el 100% del capital de la companyia d'infraestructures, segons la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). L'operació, vehiculada a través de la filial alemanya d'ACS Hochtief, ha tingut un «resultat positiu» i el nombre d'accions que han acceptat l'oferta és superior al límit fixat per Hochtief, així com la resta de condicions imposades.

D'altra banda, la companyia presidida per Salvador Alemany ja va avançar fa unes setmanes que no acceptaria l'oferta. Sense tenir en compte els 78,8 milions d'accions que Abertis té en autocartera (és a dir, accions d'Abertis que són de la mateixa empresa), el percentatge d'acceptació de l'opa puja al 85,6% del capital, segons destaca el comunicat.

L'oferta de la madrilenya ACS i la italiana Atlantia sobre el 100% del capital de la gestora d'autopistes era de 18,36 euros per acció, la qual cosa equival a valorar Abertis en uns 18.183 milions d'euros. Tanmateix, el resultat de l'operació no assoleix el 90% que permetria Hochtief comprar la resta de títols de manera forçosa. Així doncs, l'empresa compradora haurà de fer una opa d'exclusió. És a dir, comprar les accions en circulació per, precisament, treure-les d'aquesta.

Abertis encara té un 7,96% del capital social de la companyia en autocartera i, si es deixen fora els 78,8 milions d'accions que la companyia no ha venut, el percentatge d'acceptació de l'opa puja del 78,79% de les accions al 85,6%. En total, l'oferta de Hochtief ha estat acceptada per 780,3 milions d'accions. El límit mínim per considerar l'opa efectiva era de 495,1 milions d'accions. Fins ara Criteria Caixa era el principal accionista d'Abertis amb un 21,55% del capital social mentre que la resta eren accions que es mouen lliurement en el mercat borsari.