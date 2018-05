Es frenen les vendes de pisos a estrangers en la segona meitat de 2017

Els estrangers van evitar comprar durant la crisi politica a Catalunya i van provocar una desaccleració alarmant per al sector. D'un increment del 19% durant el primer semestre de 2018, les vendes de pisos a estrangers van passar a un creixement de només el 2% a Catalunya.

En el conjunt d'Espanya, la compravenda d'habitatge lliure per part d'estrangers va ascendir a 49.553 operacions en el segon semestre de 2017, la qual cosa suposa un increment del 14,1% en relació al mateix període de l'any anterior, segons dades del Consell General del Notariat.

Les operacions realitzades per compradors estrangers van representar el 19,5% del total de les operacions de compravenda realitzades en el semestre, amb el que ronden per cinquè any consecutiu el 20% del volum de mercat.

Totes les comunitats autònomes van mostrar avanços en el nombre de transaccions d'habitatge lliure per part d'estrangers. Onze autonomies van registrar increments superiors a la mitjana nacional (+14,1%), destacant Extremadura (+54,9%), Cantàbria (+38,3%) i Navarra (+34%).

Amb ascensos d'entre el 20 i el 30%, i de més a menys, es van situar Castella-la Manxa, Madrid, La Rioja, País Basc, Múrcia i Astúries, mentre que a la Comunitat Valenciana (+19,8%) i Castella i Lleó (+15,7%) les transaccions d'habitatge lliure realitzades per estrangers van avançar una mica menys del 20%, però per sobre de la mitjana nacional.

En canvi, es van registrar increments inferiors a la mitjana nacional (14,1%) en les sis autonomies restants: Andalusia (+12,8%), Galícia (+9,8%), Canàries (+8,7%), Balears (+5,3%) i Aragó (+2,8%). Finalment, se situa Catalunya (+2,5%), que reflecteix un notori refredament des del 19,8% registrat durant la primera meitat de l'exercici.

Les regions amb major pes de les transaccions d'habitatge lliure realitzades per estrangers van ser Balears (40,5%), Canàries (37,6%), Comunitat Valenciana (37%) i Múrcia (28,4%), mentre que van suposar un 10% o menys al centre peninsular i la Cornisa Cantàbrica: Aragó (+10%), Navarra (+9,4%), Castella-la Manxa (+8,9%), País Basc (+5,5%), Astúries (+5,4%), Cantàbria (+5%), Castella i Lleó (+4,8%), Galícia (+4,5%) i Extremadura (+3,8%). Andalusia (+19,2%) i Catalunya (+18,4%) tornen a situar-se novament entorn de la mitjana i Madrid (+12,2%) diversos punts per sota.

Mentre que el nombre de compravendes per part d'estrangers va créixer en totes les comunitats en la segona meitat de l'any, l'evolució dels preus va ser molt més dispar, en caure en tres autonomies --La Rioja (-7%), Castella-la Manxa (-6,7%) i Navarra (-3,3%)-- i pujar en les 14 restants, destacant Extremadura (+44,8%).

Les nacionalitats amb major dinamisme al mercat d'habitatge lliure, durant el segon semestre, van ser el Marroc (+35,6%), Equador (+32,9%) i Portugal (+32,6%) i es va constatar la recuperació de l'activitat dels britànics (+7,8%), que després del referèndum de sortida de la UE havien reduït notablement les seves compres (23,6% en el segon semestre de 2016 i una caiguda del 16,1% en el primer semestre de 2017).