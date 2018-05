Com consultar l'estat de la devolució de la renda

De vegades, la burocràcia pot ser complicada. Conscients d'això, t'expliquem els passos que has de seguir per consultar com va la devolució de la declaració de la renda, un cop tramitada, així com els estats possibles en què pot trobar-se i què signifiquen.

Per obtenir informació sobre l'estat de tramitació de la renda, en primer lloc, accedeix a la pàgina oficial de l'Agència Tributària. Un cop dins, entra a l'espai 'Renda 2017. Avançant amb tu'.

A continuació, fes clic a 'Servei de tramitació esborrany / declaració renda (WEB)', a la vista a l'apartat de 'Tràmits destacats'.

Et trobaràs amb tres formes diferents d'identificar-te: mitjançant certificat o DNI electrònic, amb clau PIN (en cas d'estar registrat) o amb número de referència (en cas de tenir-lo). Sempre tens l'opció de registrar-te i obtenir un número de referència.

Un cop hi hagis accedit, trobaràs l'estat de la teva tramitació, que pot ser un dels següents:

1- La seva declaració s'està tramitant.

La seva petició de devolució de la renda ha estat realitzada correctament. Hisenda la té a la base de dades, pendent de revisió per un funcionari.

2- La seva declaració s'està tramitant, si ho desitja pot consultar les seves imputacions mitjançant CONSULTAR DADES FISCALS i contrastar-les amb les dades consignades en la mateixa.

La seva petició de devolució de la renda ha estat realitzada correctament. Hisenda la té a la base de dades, però, en aquest cas, ja ha estat revisada per un funcionari i s'hi ha trobat alguna discrepància. Està pendent que es revisi novament per un altre funcionari per determinar si hi ha un error o cal demanar explicacions al contribuent per aclarir la situació.

3- La seva declaració ha estat tramitada pels òrgans de Gestió Tributària, estimant-se conforme la devolució sol·licitada per vostè, sense perjudici de les comprovacions que puguin realitzar-se posteriorment per l'Administració Tributària.

La seva petició de devolució de la renda ha estat realitzada amb èxit, ja ha estat comprovada i no hi ha cap irregularitat. Tan sols cal que s'emeti la devolució.

4- La seva declaració ha estat tramitada pels òrgans de Gestió Tributària, estimant-se conforme la devolució sol·licitada per vostè. La seva devolució ha estat emesa el dia ------, mitjançant transferència bancària al compte amb IBAN: -----.

La seva devolució de la renda ha estat gravada amb èxit i els diners han estat retornats.

5- La seva declaració ha estat tramitada pels òrgans de Gestió Tributària, estimant-se conforme la devolució sol·licitada per vostè, sense perjudici de les comprovacions que puguin realitzar-se posteriorment per l'Administració Tributària. No obstant això, els òrgans de recaptació han realitzat descomptes sobre la seva devolució. La devolució restant ha estat emesa el dia -----, mitjançant transferència bancària al compte amb IBAN: -----, juntament amb la comunicació dels descomptes realitzats.

La seva devolució de la renda ha estat gravada amb èxit i una part dels diners ha estat retornada, ja que existia un deute que, d'aquesta manera, ha estat saldat. Hisenda enviarà una carta amb els detalls del deute cancel·lat.

6- La seva declaració ha estat tramitada pels òrgans de Gestió Tributària, estimant-se conforme la devolució sol·licitada per vostè, sense perjudici de les comprovacions que puguin realitzar-se posteriorment per l'Administració Tributària. No obstant això, els òrgans de recaptació han realitzat descomptes sobre la seva devolució i no resta cap import a retornar. La comunicació dels descomptes realitzats ha estat emesa el dia -----.

La seva devolució de la renda ha estat gravada amb èxit però els diners no han estat retornats, ja que existia un deute d'un import major al que se'ns havia de retornar. Hisenda enviarà una carta amb els detalls del deute i l'import que resta per abonar.