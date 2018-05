El Grup Escudero invertirà uns 40 milions per ampliar l'«outlet» de la Jonquera

El Grup Escudero invertirà uns 40 milions d'euros per ampliar l'outlet de La Jonquera en 50.000 metres quadrats. D'aquesta manera, el centre comercial doblarà la seva superfície fins arribar als 100.000 metres quadrats. L'empresari i propietari del grup, Antoni Escudero, ha anunciat que ja té els permisos de la Generalitat per tirar endavant les noves instal·lacions i preveu començar les obres abans que acabi l'any. La nova zona comercial comptarà amb 21.000 metres quadrats de superfície dedicada a la venda i combinarà les botigues outlet amb les convencionals.

De fet, Escudero ja ha avançat que tenen pràcticament el 90% de l'espai compromès amb grans marques i franquícies com Inditex o H&M. El projecte d'ampliació també incorporarà una zona d'oci «gratuït» –que de moment no ha volgut avançar- i un aparcament soterrani (per substituir les places que es perdran en superfície) amb capacitat per a uns 2.000 vehicles. El centre comercial va celebrar aquest dimecres el seu cinquè aniversari. «Vam començar amb un 75% d'ocupació i ja estem a un 100%. Nosaltres sempre van creure en aquest projecte i per això volem tirar endavant aquesta nova part, que ja contemplàvem inicialment», ha dit Escudero.

El Gran Jonquera Outlet & Shopping va obrir portes l'any 2013 amb una inversió de 35 milions, 50.000 metres quadrats i una ocupació del 75% de la superfície comercial. La inauguració va comptar amb la presència de l'aleshores conseller d'Empresa, Felip Puig, i l'expresident del Congrés, José Bono, amic de la família Escudero.

Al cent per cent

Cinc anys després, el complex està al 100% d'ocupació amb una seixantena de botigues dedicades a la venda outlet, entre les quals hi ha grans marques com Mango, Desigual, Guess, Geox o Nike. En el moment de concebre el projecte, el Grup Escudero ja preveia ampliar les instal·lacions. De fet, l'outlet disposa de dues entrades: la principal i una de lateral que comunica amb un aparcament en superfície amb un miler de places. L'empresari ha anunciat que compten amb tots els permisos de la Generalitat per fer-ho i que tiraran endavant el projecte d'ampliació. Les obres permetran doblar la superfície actual en 50.000 metres quadrats més, arribant fins als 100.000.

Els dos edificis es comunicaran per la «plaça» que hi ha al centre comercial i els aparcaments que es perdran, es recuperaran amb un pàrquing soterrani de dos nivells, que tindrà capacitat per a uns 2.000 vehicles.

Escudero preveu invertir en aquesta ampliació entre 35 i 40 milions i començar els treballs abans que acabi l'any. De fet, assegura que té el vistiplau de la Generalitat i que ha lliurat el projecte a l'Ajuntament del municipi perquè li concedeixi el permís urbanístic. D'aquesta manera, el nou edifici podria obrir al públic d'aquí a dos anys o dos anys i mig.

Segons ha explicat, la part nova tindrà una concepció una mica diferent de l'actual. En aquest sentit, ha detallat que combinarà les botigues outlet amb les convencionals. A més, seran de dimensions més grans. «Ara hi ha 60 botigues però la intenció no és doblar-les sinó que les que es facin noves tinguin més espai», afirma Escudero. En total, la superfície de venda se situarà al voltant dels 21.000 metres quadrats.