Laboratoris Ordesa compra Colnatur a la gironina Proteïn

Laboratoris Ordesa ha adquirit a escala mundial la marca Colnatur a l'empresa Proteïn, situada a Celrà, una operació amb la qual avança en el seu pla estratègic de diversificació de productes i expansió internacional.

Es tracta d'una línia de productes a base de col·lagen, composta principalment per complements alimentaris funcionals que ajuden a reduir el dolor articular de desgast, la pèrdua de massa òssia i l'envelliment de la pell, ha informat en un comunicat la companyia.

En aquest sentit, el conseller delegat de Laboratoris Ordesa, Joan Permanyer, va destacar que l'adquisició de Colnatur permet la «diversificació de producte en altres segments de mercat, amb noves línies que ofereixin solucions nutricionals a diferents necessitats».



400 referències

Laboratoris Ordesa compta amb un portfolio de més de 400 referències, que abasten des de productes d'alimentació infantil, com les llets Blemil i les farinetes Blevit; una gamma de complements alimentaris que cobreixen l'edat pediàtrica; la gamma DONNAplus, per millorar el benestar de la dona, i FontActiv, una línia de suplements nutricionals per a persones adultes, que presenten alguna situació de desnutrició.

A més, el 2016 la companyia va llançar la seva primera marca a l'àrea de la dermatologia amb Pediatopic, una línia per a la cura de la pell atòpica.

La companyia, que compta amb una trajectòria de 75 anys, va facturar 138 milions d'euros el 2017 i preveu aconseguir els 200 milions en vendes el 2020 a través de la divaersificació de la cartera de productes i l'aposta pels mercats internacionals, que generen aproximadament el 50% de les vendes totals. A les comarques gironines, Ordesa compta des de fa una dècada amb una planta pilot de llets infantils a les instal·lacions de l'IRTA a Monells.