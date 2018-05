La UGT signa el conveni de les xocolates, que ocupa a Girona mil persones

La UGT de Catalunya va siganra ahir el Conveni de Xocolates, Bombons i Caramels de la província de Girona, que afecta un miler de persones treballadores de la demarcació. Aquesta acord té una vigència de dos anys (2018-2019) i preveu un increment salarial del 2% per al primer exercici i d'un altre 2% en el segon any.

Així mateix, l'acord a què ha arribat el nostre sindicat –que és el majoritari en la mesa negociadora- recull que la sentència del Tribunal Suprem pel que fa a permisos i llicències serà d'obligat compliment. És a dir, si un permís retribuït cau en festiu computarà en el primer dia laborable. A més, el conveni també inclourà un protocol per a la prevenció i l'abordatge de l'assetjament sexual i per raó de sexe.



Acords sectorials

L'anunci de l'acord s'emmarca dins del periode de negociacions que estan portant a terme sindicats i patronals respecte els convenis sectorials. Fa poques setmanes, la Federació de Comerç de les comarques gironines que està vinculada a la FOEG, CCOO i la UGT van firmar les taules salarials del conveni del comerç de Girona per a l'any 2018 que preveuen un increment salarial del 2% respecte al 2017 en tots els conceptes, excepte en la paga de fidelitat, que tindrà un augment del 5%. L'acord entre les tres parts es va tancar en una reunió celebrada recentment a la seu de la patronal gironina, i després de diverses negociacions.

A principis d'abril, les treballadores del Sector de Neteja d'Edificis i Locals de Catalunya van aprovar el nou conveni col·lectiu, segons CCOO i UGT. El conveni preveu un increment salarial per a l'any 2018 d'un 1,6%; per al 2019, d'un 1,5%; per al 2020, d'un 1,5%, i per al 2021, d'un1,5%. També es preveu que la nòmina s'aboni el primer dia hàbil de cada mes.