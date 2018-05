Un 62% de les persones més grans de 60 anys no entén les factures de llum, aigua i gas

Un 62,2% de les persones més grans de 60 anys no entén les factures que les companyies de llum, aigua i gas els fan arribar al seu domicili, segons una enquesta feta a 483 persones grans per l'Agència Catalana del Consum (ACC) de la Generalitat. L'enquesta ha comptat amb el suport de FiraGran, el Saló de les Persones Grans de Catalunya, que s'inicia el pròxim 23 de maig a les Drassanes de Barcelona.

L'enquesta revela que per a la majoria dels qui no comprenen les factures –el 72,7%–, la informació no s'expressa clarament, mentre que el 22% assegura que s'inclouen conceptes estranys que no aconsegueixen desxifrar i un 5% creu que hi ha massa números.

Set de cada deu majors de 60 anys d'edat mai han presentat reclamacions relacionades amb les seves compres o amb reparacions, i, d'aquests, el 58% ho han fet a causa de les factures de subministraments, el 28,4% per compres, el 9% per accidents i reparacions, el 3% per qüestions relacionades amb situacions mèdiques i l'1,5% per temes vinculats amb viatges.

Garantir una compra segura, conèixer els drets que totes les persones tenen com a consumidors i oferir consells per evitar que les persones grans puguin patir estafes i accions fraudulentes són alguns dels objectius dels tallers i xerrades que l'Agència Catalana del Consum organitzarà del 23 al 26 de maig en el marc de FiraGran.

L'ACC va recordar a les persones grans, en difondre les dades de l'enquesta, que desconfiïn de les visites imprevistes als seus domicilis i que en cas de rebre trucades comercials no facilitin dades personals ni bancàries ni tampoc factures anteriors i que no signin res que no entenguin. També va recordar que la revisió de les instal·lacions de gas butà s'ha de fer cada cinc anys i en cas del gas natural, la inspecció la fa la companyia cada cinc anys i la cobra a la factura, mai en efectiu. El Saló FiraGran oferirà un total de 450 activitats a les més de 35.000 persones que s'espera que visitin aquesta fira.