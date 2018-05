El 67,3 per cent dels contribuents declaren uns patrimonis d'entre 300.000 i 1,5 milions

Dos de cada tres contribuents (el 67,4%) de l'Impost de Patrimoni declaren propietats i rendes d'entre 300.000 i 1,5 milions d'euros, segons les darreres dades de l'Agència Tributària referides a l'any 2015, que mostren com el nombre de declarants d'aquest tribut va créixer un 3,7% respecte a l'exercici anterior. Els contribuents d'aquest impost van arribar als 188.680 el 2015 davant dels 181.874 d'un any abans, de manera que gairebé 7.000 declarants nous es van sumar a la declaració de l'Impost de Patrimoni coincidint amb la millor evolució econòmica registrada aquell any i dos anys després de l'amnistia fiscal aprovada per Hisenda per regularitzar béns i capitals a l'estranger. L'estadística de l'impost mostra com la major part dels contribuents d'aquest tribut declaren propietats i béns per import d'entre 300.000 euros i 1,5 milions d'euros, i en comparació amb el 2014, aquests declarants han crescut un 5%.

El segon grup més nombrós és el dels contribuents que declaren entre 1,5 i 6 milions d'euros, que van arribar el 2015 als 50.738, una mica per sobre dels 50.287 de l'any anterior. A continuació hi ha els declarants amb imports d'entre 6 i 30 milions d'euros, fins als 5.931, un 1,7% més respecte als 5.833 de l'exercici precedent. Paral·lelament, un total de 549 contribuents van declarar patrimonis de més de 30,05 milions d'euros, 41 més que un any abans. De fet, aquests quatre grups acaparen el 97,7% del total de declarants, o el que és el mateix, la pràctica totalitat dels contribuents de l'Impost de Patrimoni declaren béns d'entre 300.000 euros i 6 milions.