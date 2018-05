Bon ambient de feina i sou, claus per reternir el talent tecnològic a Espanya

Oferir un bon ambient de feina en una firma amb projecció i amb una direcció que motivi són aspectes claus per a la retenció del talent tecnològic a les empreses espanyoles, que tampoc han d'oblidar oferir un sou competitiu i flexibilitat horària i per treballar des de casa. Aquestes són algunes de les principals conclusions que s'extreuen de l'estudi elaborat per la consultora Hays sobre la retenció del talent tecnològic a Espanya presentat aquesta setmana al Pier01, el campus de negoci digital de Barcelona.

L'estudi s'ha elaborat a partir d'una enquesta en línia que Hays ha passat a uns 60.000 candidats a Espanya i que ha obtingut una mica més de 2.000 respostes de tres perfils de professionals desenvolupadors, funcionals (dades, comercials o ciberseguretat) i de sistemes (infraestructures, networking o suport).

A més de posar en valor la importància d'un bon ambient de feina i un «management» adequat –menys jeràrquic i més horitzontal i social–, l'enquesta ha revelat la importància que els professionals tecnològics donen als sous, quelcom que xoca amb una creença estesa sobre el desinterès per les remuneracions dels millennials.

D'aquesta manera, el sou passa per davant de la flexibilitat horària i d'altres tipus de beneficis socials a l'hora de prendre decisions sobre continuar en una empresa o optar per un canvi de feina. Entre els factors menys valorats, destaca que l'empresa ofereixi en el lloc de treball zones específiques d'oci.