Coca-Cola inverteix 16,6 milions de € en la planta vallesana de Martorelles

Coca-Cola destinarà durant el període 2017-2018 un total de 16,6 milions d'euros a millorar la innovació dels processos de producció a la planta de Martorelles, així com a optimitzar la sostenibilitat i l'estalvi energètic.

En concret, el 2017 la companyia va destinar 8,7 milions d'euros a adaptar les línies de fabricació per produir la beguda energètica Monster, la gamma de mixers Royal Bliss i la Fanta Spiral de vidre reomplible, que es van afegir a la producció de la fàbrica de Martorelles l'any passat, i part d'aquesta inversió també es va dedicar a adaptar la sala de processos per a la producció de Monster, va informar aquest divendres en un comunicat.

Per aquest 2018, Colca-Cola invertirà els 7,9 milions d'euros restants en diferents projectes, com la millora del sistema d'il·luminació de la planta, la reconstrucció del magatzem de recanvis, la implementació de carretons laserguiats, el desenvolupament d'una nova ampolla PET per a Fanta Spiral i la incorporació de noves empaquetadores que serviran per optimitzar els processos d'empaquetament dels nous formats de producte.

Coca-Cola fa una aportació a l'economia catalana de 1.047 milions d'euros, la qual cosa suposa un 0,5% del PIB de Catalunya, a través de la producció i distribució de les seves begudes, tant directament com a través de la seva cadena de valor.

Així es desprèn de l'Estudi d'Impacte socioeconòmic de l'activitat de Coca-Cola a Catalunya, segons el qual la companyia dona feina de manera directa a 806 persones, a les quals se sumen 13.980 llocs de treball generats a través de la xarxa de proveïdors, distribuïdors i de comerços i establiments del canal Horeca.

Cada lloc de treball directe a Coca-Cola en genera 17 més indirectes en l'economia catalana i el seu impacte laboral total (directe i indirecte) s'estima en 14.780 llocs de treball.