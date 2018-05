Dotze minuts d'ús i cent anys per acabar la descomposició

L'objectiu de totes aquestes mesures previstes pel Govern és tenir «una naturalesa lliure de residus de plàstics», al mateix temps que ha destacat el fet que «el 90% de les bosses de plàstic s'usen una sola vegada, amb un ús d'entre 12 i 25 minuts, quan després triguen més de 100 anys a descompondre's». La ministra Tejerina també va lamentar que, a escala mundial, cada any acaben en el mar entre cinc i tretze milions de tones de plàstics, una xifra que arriba al mig milió en aigües de la UE. Les bosses de plàstic són un dels 10 productes que més es troben en les escombraries, per la qual cosa el seu impacte no és només ambiental sinó que també repercuteix en sectors com el turisme o activitats com la pesca.

En l'última dècada, Espanya ha reduït el consum de bosses de plàstic a la meitat, passant de 317 borses per habitant el 2007 a 144 borses per habitant el 2014.