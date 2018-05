Espanya prohibirà les bosses de plàstic el 2021 i s'hauran de pagar a partir de juliol

Espanya prohibirà les bosses de plàstic el 2021 i les cobrarà de forma obligatòria a partir del pròxim 1 de juliol, segons va anunciar el Consell de Ministres en el qual es va aprovar el Reial decret que regula la prohibició total de bosses de plàstic.

Així, va assenyalar que a partir de 2021 es prohibiran totes les bosses lleugeres (entre 15 micres i 50) i molt lleugeres (menys de 15 micres) que no siguin biodegradables. A més, l'1 de juliol d'aquest mateix any, es cobraran de forma obligatòria totes les bosses de plàstic, excepte les molt lleugeres destinades als aliments per «raons d'higiene i per fomentar el consum a granel, i evitar sobreenvasos i el desaprofitament alimentari».

En concret, en el cas de les bosses de gruix inferior a 15 micres, el preu serà de 5 cèntims d'euro per bossa; en les bosses d'entre 15 i 49 micres, de 15 cèntims d'euro per bossa; en les de 50 o més micres, el preu serà també de 15 cèntims d'euro per unitat i en aquelles amb un gruix igual o superior a les 50 micres, amb contingut igual o superior a un 50% de plàstic reciclat però inferior al 70%, el preu serà de 10 cèntims d'euro per bossa.

Com a pas intermedi, la ministra va detallar que, a partir de gener de 2020, es prohibiran les bosses de plàstic fragmentables –«especialment nocives perquè tenen additius i un major impacte», en paraules de Tejerina– i les molt gruixudes, que hauran de portar un 50 per cent de plàstic reciclat.

Tejerina va qualificar de «molt ambiciós» el Reial decret, que assumeix «les condicions més exigents» plantejades per la Comissió Europea. «Espanya, juntament amb França i Itàlia, són els països de la UE més ambiciosos», va recalcar.

A més, va subratllar que Espanya és l'únic país de la UE que incorpora el requisit per a bosses que no estan regulades en aquest Reial decret, les molt gruixudes, les quals obligarà que estiguin fabricades en un 50 per cent amb plàstic reciclat, un objectiu que va vincular amb l'àmbit de l'Economia Circular.

L'obligatorietat de cobrar les bosses de plàstic estava prevista inicialment per a gener de 2018, encara que posteriorment es va retardar a l'1 de març, data en què va tornar a quedar en suspens a l'espera del dictamen del Consell d'Estat, abans de la seva aprovació definitiva.

D'altra banda, la ministra va afegir que també es va presentar a informació pública una modificació de la Llei de Residus que estableix l'obligació de recollir en els municipis de més de 5.000 habitants, de forma separada, la fracció orgànica dels residus municipals abans del 31 de desembre de 2020. «No és casualitat vincular tots dos objectius», va indicar Tejerina, que va reiterar que el que es persegueix és que «el plàstic compostable no dificulti el reciclat».



Campanya de sensibilització

El Reial decret també preveu una campanya de sensibilització, amb informació per als usuaris i un registre de productors «per avaluar i adonar-nos de com Espanya compleix amb els objectius», segons la ministra.

Quant al Registre de Productors, estarà adscrit al Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi ambient, i comptarà amb una secció dedicada als fabricants i importadors de bosses de plàstic, per complir amb l'obligació de remetre anualment la informació sobre borses posades al mercat pels fabricants a la Comissió Europea i saber el que es posa al mercat i la seva evolució, per poder conèixer l'efectivitat de les mesures engegades i, si escau, plantejar noves solucions.

«Aquest Reial decret és un primer pas per evitar els residus en la naturalesa perquè ben aviat s'aprovarà l'Estratègia d'Economia Circular, amb la finalitat de fomentar la reutilització i reduir els residus», va assenyalar Tejerina.