L'ús de bosses de paper a les botigues i supermercats va créixer un 15 per cent el 2017

L'ús de bosses de paper va augmentar un 15% el 2017, segons els fabricants, que destaquen que està «a tot tipus de botigues» i que s'empra en set de cada deu comerços minoristes, des de sabateries, botigues de moda, equipament de la llar, òptiques, etc. A més, segons les dades anuals dels fabricants associats a «labolsadepapel», en l'últim any aquest tipus de bossa ha entrat «amb força» en supermercats de cadenes com Lidl, Mercadona, Carrefour o Dia.

El sector destaca també que el 66% de les fleques i pastisseries utilitza bosses de paper sense nanses i són les que s'usen de manera «àmpliament majoritària» al sector de menjar a domicili. El seu ús en el comerç s'ha consolidat com una alternativa «natural» i «preferida» per consumidors i comerciants, segons una enquesta de LinQ per als fabricants associats.

En concret, conclou que dos de cada tres consumidors recomanaria que les botigues entreguessin bosses de paper i que el 63% dels consumidors considera que la bossa de paper proporciona als comerços una imatge significativament millor i la puntuen amb un 7,8 sobre 10. Els comerciants han optat per la bossa de paper conscients dels seus avantatges mediambientals i de les preferències dels consumidors.

Pel que fa al sector dels supermercats, la «bolsadepapel» assenyala que l'any 2018 està sent, sens dubte, «l'any de la implantació» de l'ús de bosses de paper als supermercats, la qual cosa demostra la seva adaptació a tot tipus de comerç.

Per exemple, informa que des del mes de març, Lidl ofereix a totes les seves botigues a un preu de 0,15 euros una bossa de paper Bio Organic, mentre de Mercadona ha iniciat un projecte pilot que es desenvoluparà entre el 7 de maig i el 30 de juny amb el qual vendrà bosses de paper a onze supermercats al preu de 0,10 euros les petites i 0,15 euros les grans.

A Carrefour Bio s'usen bosses de paper tipus sobre sense nanses a la secció de fruiteria i a la línia de caixes el client pot adquirir bosses de paper amb nanses, mentre Dia fa servir bosses de paper en l'entrega a domicili de la seva venda online amb bosses de gran capacitat i que suporten més de 15 quilos de pes.

D'altra banda, en el sector del lliurament de menjar a domicili a través d'Internet l'ús de bosses de paper és la solució «majoritàriament triada», segons l'enquesta, per la seva capacitat de conservació, fàcil ús i bona imatge que ofereix dels restaurants i les empreses de repartiment.