L'ús d'internet al mòbil creix a la Unió Europea un 435% després de l'eliminació del «roaming» a l'estranger

El consum de dades mòbils a la Unió Europea va incrementar en un 435% els mesos d'estiu -de juliol a setembre- del 2017 respecte als de l'any anterior. L'augment és a causa de l'eliminació del roaming -el sobrecàrrec que aplicaven les companyies per fer trucades o enviar missatges des de l'estranger.

Segons l'informe Berec, l'agència que agrupa els reguladors de telecomunicacions, l'augment és d'un 627% si s'incrementa el període de temps analitzat als dos últims anys. La supressió del roaming no només ha disparat el consum de dades mòbils, també el de trucades internacionals.

Malgrat les reticències d'alguns operadors quan Brussel·les va anunciar la mesura, l'informe, que analitza dades des de l'abril fins al setembre del 2017, demostra que l'eliminació del roaming ha estat beneficiosa per a les companyies, que han vist com el trànsit s'ha disparat.

Un cop eliminat el roaming, el trànsit de dades mitjà per usuari en itinerància a la UE va passar de ser de 108,5 a 242,5 megues al mes. A Espanya, però, va ser superior i va arribar fins a les 455,2 megues entre els mesos de juliol i desembre de l'any passat.

Pel que fa a les trucades, la mitjana de la UE va passar dels 14,23 minuts del tercer trimestre del 2017 al mes als 8,8 minuts en el mateix trimestre de l'any anterior.

Brussel·les va establir uns preus màxims que les companyies es podien demanar entre elles mateixes per deixar les seves xarxes als clients d'altres companyies fora del seu país.



Sense arribar a màxims

Les companyies, però, no han arribat a cobrar aquests màxims establerts i s'han aplicat tarifes més barates. La Comissió Europea va determinar que el preu màxim per a les trucades era de 3,2 cèntims d'euros el minut. La mitjana s'ha situat per sota d'aquesta xifra, en els 2,41 cèntims d'euro. Fins i tot els països que partien com els més perjudicats per la supressió del 'roaming' han fixat preus per sota dels màxims fixats. Per exemple, els preus majoristes per trànsit de dades a Espanya van baixar l'estiu del 2017 un 54% respecte a l'any anterior.

El 15 de juny del 2017 es va implementar la desaparició del sobrecàrrec a les trucades, els missatges i a l'ús d'internet a través del mòbil a la UE.