Nova deducció de l'IRPF a Madrid per la contractació de cuidadors per als fills

La Comunitat de Madrid aprovarà una nova deducció de l'Impost de la Renda per ajudar els pares i mares treballadores a sufragar part de la despesa de cotització a la Seguretat Social per a la contractació d'un cuidador per als seus fills de fins a 3 anys.

El president autonòmic en funcions i candidat del Partit Popular en funcions, Ángel Garrido, va desgranar, en el seu discurs d'investidura a l'Assemblea de la comnitat autònoma, que aquesta mesura farà que aquestes persones «es puguin deduir el 20 per cent de la cotització a la Seguretat Social del cuidador, fins a un màxim de 400 euros per família, sempre que no hagin accedit a una escola infantil finançada amb fons públics».

Es tracta d'una iniciativa amb la qual el govern madrileny té la intenció d'oferir «un suport real a les famílies, que són la base sobre la qual es construeix la societat, i una institució a la qual sempre donarem suport».