Què és la inversió socialment responsable?

Els anys de crisi financera ens han deixat una valuosa lliçó. Els comportaments poc ètics són la causa de no pocs errors de prestigioses entitats, amb importants repercussions econòmiques i socials. Si bé hi ha la creença que de vegades és necessari utilitzar mètodes poc escrupolosos per obtenir guanys amb una cartera d'inversió, és possible beneficiar-se utilitzant una estratègia d'inversió ètica, el que es coneix com a inversió socialment responsable (ISR).

Una estratègia d'inversió socialment responsable es basa tant en l'objectiu d'obtenció de retorns d'inversió com en el compliment de bones pràctiques de responsabilitat social, ambiental i de bones pràctiques de governança corporativa per part dels emissors. Els inversors creuen que la combinació de certs criteris socials amb rigorosos estàndards d'inversió poden identificar actius capaços de generar retorns competitius i ajudar a construir un món millor.

La inversió socialment responsable s'interessa principalment per promocionar l'adhesió als aspectes positius d'aquests factors entre les empreses cotitzades. No obstant això, la ISR també dedica la seva atenció als sectors i empreses que s'oposen a ells, considerant-los nocius per a la societat. Entre aquests s'inclouen negocis relacionats amb el joc, el tabac, les armes i l'alcohol.

Un fons socialment responsable només inclou valors de companyies que s'adhereixin als alts estàndards de civisme corporatiu. Ja que les creences poden ser molt variades, els gestors de fons s'enfronten a una difícil tasca a l'hora de determinar les accions que millor reflecteixin la combinació òptima de valors ètics capaços d'atraure els inversors.

Per mantenir el rigor en el compliment d'aquests criteris, els fons ISR mantenen un alt índex d'activisme, utilitzant el seu dret com a accionistes per influir en l'equip directiu de les companyies, suggerint-los canvis polítics. Aquesta promoció s'aconsegueix tenint en compte les reunions d'accionistes, presentant propostes i escrivint cartes a la direcció.