La xarxa de Bitcoin podria consumir el 5 per cent de l'electricitat mundial

Les creixents demandes d'electricitat de Bitcoin han atret gairebé tanta atenció com el valor salvatgement fluctuant de la moneda digital; però estimar exactament quanta electricitat fa servir la xarxa de Bitcoin, necessària per comprendre el seu impacte i aplicar la normativa, segueix sent un desafiament. Ara, un expert ha pronosticat que la xarxa Bitcoin podria consumir el 5 per cent de l'electricitat mundial si el preu d'aquesta moneda digital continua augmentant de la manera com alguns experts han predit.

En un article rigorosament revisat per persones expertes que quantifica les necessitats energètiques de Bitcoin publicat a la revista Joule, l'economista financer i especialista en blockchain Alex De Vries utilitza una nova metodologia per identificar on es dirigeix el consum d'energia elèctrica de Bitcoin i com de sobte podria aparèixer.

«Hem vist molts càlculs inversos, però necessitem més debat científic sobre cap a on es dirigeix aquesta xarxa. En aquest moment, la informació disponible és de molt mala qualitat en general, així que espero que la gent utilitzi aquest document com a base per a més investigació», explica de Vries, que treballa per a l'Experience Center de PwC als Països Baixos i és el fundador de Digiconomist, un bloc que té com a objectiu informar millor els usuaris de moneda digital.

Les seves estimacions, basades en l'economia, situen l'ús actual mínim de la xarxa de Bitcoin en 2,55 gigawatts, xifra que significa que fa servir gairebé tanta electricitat com Irlanda. Una sola transacció necessita tanta electricitat com utilitza una llar mitjana als Països Baixos en un mes. Per a finals d'aquest any, prediu que la xarxa podria estar utilitzant fins a 7,7 gigawatts, tant com Àustria i la meitat d'un punt percentual del consum total mundial.

«Per a mi, la meitat d'un punt percentual ja és prou impactant. És una diferència extrema en comparació amb el sistema financer regular, i aquesta creixent demanda d'electricitat definitivament no ens ajudarà a assolir els nostres objectius climàtics», afirma.

Si el preu de Bitcoin continua augmentant de la manera en què alguns experts han predit, De Vries creu que la xarxa algun dia podria consumir el 5 per cent de l'electricitat mundial. «Això seria bastant dolent», diu.

Bitcoin depèn dels ordinadors que tanquen les transaccions de temps en una cadena contínua per evitar la duplicació de la despesa de monedes. Els ordinadors a la xarxa realitzen càlculs contínuament, competint per la possibilitat, un cop cada deu minuts, de ser nomenats per crear el següent bloc de transaccions en la cadena. L'usuari de l'ordinador que guanya rep 12,5 monedes noves, un procés conegut com a «mineria» de Bitcoin.

Però tota l'estona, fins i tot els usuaris que no guanyen estan gastant poder de còmput. «Estàs generant números tota l'estona i estàs usant màquines perquè emprin electricitat. Però si vols obtenir una porció més gran del pastís, necessites augmentar el teu poder de computació. Així que hi ha un gran incentiu perquè la gent augmenti el que gasten en electricitat i en màquines», explica De Vries.

Saber quan aquest incentiu deixa d'amortitzar-se és el que està al cor del mètode d'estimació de De Vries. Els principis econòmics suggereixen que tota la xarxa de Bitcoin eventualment arribarà a un equilibri on els costos de la maquinària i l'electricitat utilitzats equivalen al valor del Bitcoin que s'extreu, i aquesta informació pot acostar-se a la quantitat total d'electricitat que la xarxa farà servir en aquest equilibri.

Altres investigadors han utilitzat els fonaments d'aquest mètode anteriorment, però De Vries va més enllà. Utilitza la informació de producció sobre Bitmain, el major fabricant de màquines d'explotació de Bitcoin, per estimar quants dels costos d'una explotació estan associats amb la maquinària en lloc de amb l'electricitat i quan es pot assolir aquest equilibri.

Encara que té confiança en les seves estimacions, el problema amb aquest mètode és que aquests fabricants són extremadament reservats. «De vegades, la millor informació que tenim és la que ens donen testimonis inestables», afirma.