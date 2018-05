La crisi ha duplicat el nombre d'ultra rics a Espanya

El nombre d'ultra rics a Espanya que declaren patrimonis superiors als 30 milions d'euros es més que duplicar entre l'inici de la crisi el 2007 i l'any 2015, en passar de 233 contribuents a un total de 549, segons les últimes dades sobre declarants de l'Impost de Patrimoni publicats per l'Agència Tributària.

En concret, la xifra d'ultra milionaris va arribar als 549 l'any 2015, fet que suposa un 8% més interanual en sumar-se a aquest grup 41 contribuents amb aquest nivell de patrimoni respecte als 508 que hi havia a l'exercici anterior.

La xifra de gairebé 550 ultra milionaris que van declarar tenir més de 30 milions d'euros el 2015 més que duplica el nombre de contribuents amb aquest nivell de patrimoni que hi havia l'any 2007, l'últim exercici anterior a la crisi econòmica, quan només 233 contribuents declaraven béns superiors a aquesta xifra.

Des de l'inici de la recuperació econòmica a Espanya el nombre de rics amb patrimonis declarats superiors a més de 30 milions d'euros no ha fet més que augmentar: fins als 352 el 2011, els 443 el 2012, els 471 del 2013 i els 508 de 2014.

El 67% té un patrimoni d´entre 300.000 euros i 1,5 milions

L'estadística mostra que el nombre de contribuents d'aquest impost va arribar als 188.680 el 2015 enfront dels 181.874 d'un any abans, de manera que gairebé 7.000 declarants nous es van sumar a la declaració de l'Impost de Patrimoni coincidint amb la millor evolució econòmica registrada aquest any i després de dos anys de l'amnistia fiscal aprovada per Hisenda per regularitzar béns i capitals a l'estranger.

La major part (67,7%) dels contribuents d'aquest tribut declaren propietats i béns per import d'entre 300.000 euros i 1,5 milions d'euros, i en comparació amb 2014, aquests declarants han crescut un 5%.

El segon grup més nombrós és el dels contribuents que declaren entre 1,5 i 6 milions d'euros, que van arribar el 2015 els 50.738, una mica per sobre dels 50.287 de l'any anterior.

A continuació figuren els declarants amb imports d'entre 6 i 30 milions d'euros, fins als 5.931, un 1,7% més respecte als 5.833 de l'exercici precedent. Al seu torn, un total de 549 contribuents van declarar patrimonis de més de 30,05 milions d'euros, 41 més que un any abans.

De fet, aquests quatre grups acaparen el 97,7% del total de declarants, o el que és el mateix, la pràctica totalitat dels contribuents de l'Impost de Patrimoni declaren béns d'entre 300.000 euros i 6 milions d'euros.

Per Comunitats Autònomes

En la distribució de les dades per comunitats autònomes, dels 188.680 declarants de l'Impost de Patrimoni, amb un patrimoni mitjà lleugerament superior als tres milions d'euros, la major part es concentren a Catalunya, amb 72.716 i un patrimoni mitjà declarat de 2, 37 milions d'euros.

En canvi, a Madrid el nombre de declarants és molt inferior, amb 16.977, però el patrimoni mitjà declarat ascendeix a 8,85 milions d'euros.

Per nombre de contribuents, després de Catalunya i per sobre de Madrid, apareixen els declarants de Comunitat Valenciana (19.l616 i un patrimoni mitjà de 2,9 milions d'euros) i els d'Andalusia (17.700 i 2,3 milions de patrimoni mig ).

Per la seva banda, a Extremadura és on menys espanyols declaren per l'Impost de Patrimoni, fins a un total de 907, si bé el patrimoni mitjà declarat ascendeix a 2,2 milions d'euros.

L'Impost de Patrimoni es va suprimir a partir de l'1 de gener de 2008 i després de la crisi econòmica, el Govern de José Luis Rodríguez Zapatero el va recuperar el 2011, en principi temporalment fins a l'any 2013, però l'Executiu de Mariano Rajoy l'ha seguit mantenint i ho ha tornat a prorrogar per a l'any 2018.

Estan obligats a declarar per aquest impost els contribuents la quota de l'impost sobre el patrimoni, un cop aplicades les deduccions o bonificacions que procedissin, resulti a ingressar.

També estan obligats tots aquells el valor de béns i drets (sense computar a aquests efectes les càrregues, gravàmens, deutes o altres obligacions personals) sigui superior a 2 milions d'euros, tot i que la quota resultés negativa.