Els gironins tenen estalviats en fons d'inversió el 18% del PIB de la província

Els gironins tenen estalviat en fons d'inversió un capital que representa el 18,1 per cent del producte interior brut de la demarcació. La xifra suposa gairebé un terç dels diners que es troba als bancs com dipòsits i la majoria correspon a productes amb risc limitat. Aquestes són les grans conclusions de l'Observatori d'Inverco, que reflecteix que Madrid, Catalunya i el País Basc van acumular el 2017 el 53,2 per cent de l'estalvi espanyol en fons d'inversió, una mica menys que el 54 per cent de l'any anterior.

En un entorn de tipus d'interès baixos, els estalviadors busquen productes per intentar aconseguir més rendiment que el que ofereixen els productes tradicionals. L'any passat, 199.827 gironins disposaven part o tot el seu capital en algun tipus de fons d'inversió, davant els 124.277 del 2015. En aquest període, el capital invertit ha passat de 3.299 milions a 3.912 milions d'euros. Malgrat tot el 2015 representava el 18,6 per cent del PIB, i ara ha baixat mig punt i és el 18,1 per cent del producte interior brut de les comarques gironines.

A l'hora de posar els diners en un d'aquests fons, els gironins segueixen una tendència conservadora, com es demostra en veure que és la demarcació catalana amb menys diners en renda variable: més de l'11,3 per cent corresponen a productes lligats íntegrament a aquest tipus de producte més arriscat.

Pel que fa a la resta de tipus de fons, el 20,2 per cent d'aquests fons es va invertir en productes monetaris i de renda fixa, mentre el percentatge destinat a productes garantits es va situar en el 19,1 per cent. El 49,3 per cent restant correspon a fons mixtos, globals i de retorn absolut.



Més estalviadors que el 2014

A Girona és simptomàtic el creixement del nombre de persones que disposen d'aquest tipus d'estalvis. El 2014 hi havia 99.461 partícips en fons d'inversió i tres anys després s'ha doblat aquesta xifra. La mitjana d'euros per partícip de fa tres anys era de 25.649 euros mentre que el 2017 s'ha rebaixat a poc més de 19.000 euros.

Al llarg del 2017, la inversió en fons a Espanya va augmentar en més de 27.000 milions d'euros (+11,7%), fins a situar-se en 262.834 milions d'euros, el seu nivell més alt de la sèrie històrica, i el nombre de comptes de partícips es va incrementar un 24,8 per cent, fins a assolir les 10.338.074. Múrcia, Galícia i Aragó van liderar el creixement de la inversió en fons, amb increments superiors al 16 per cent.

En aquest escenari, els fons d'inversió es consoliden com a actiu de referència per a les famílies espanyoles i la ràtio davant els dipòsits assoleix ja el 23,7 per cent, per sobre del 21,4 per cent de l'any anterior, i més del doble del que representava el 2012 (11,4%). A Girona són el 31,8 per cent, mentre que fa tres anys era el 24,4%.

A més, el 2017, va continuar creixent la inversió en fons sobre el PIB nacional, fins a obtenir ja el 22,6 per cent, el doble que fa cinc anys (11,6%). A la Rioja, País Basc, Aragó i Navarra, aquest percentatge se situa ja per sobre del 35 per cent del PIB.