Ajornen la vaga de treballadors del manteniment de carreteres a la N-260

La vaga convocada per demà dels treballadors de l'UTE Girona Norte 2014 queda ajornada fins el proper dimecres 30 de maig. Segons ha comunicat Comissions Obreres, la causa de l'endarreriment de la vaga és el fet que la negociació oberta amb l'empresa i amb la qual s'ha pogut avançar en les reivindicacions de la plantilla.

L'empresa UTE Girona Norte 2014 té la concessió del manteniment i la conservació de la carretera nacional 260 i de l'autovia A26 (Túnels de Portbou, túnels de Mont-ros i túnels de Collabós), des del punt quilomètric 0 (frontera francesa) fins al punt quilomètric 114 (Ripoll).

La plantilla de la UTE Girona Norte 2014, formada per 36 persones, va decidir iniciar manifestacions després de tres mesos de negociació amb l'empresa pel compliment del conveni del sector i davant l'estancament de les negociacions.

Entre les queixes de la plantilla es troben la flexibilitat horària arbitrària (canvi d'horaris dels treballadors fins a 24 hores abans), el treball en dies festius setmanals, nacionals i de conveni remunerats com a jornades ordinàries, la realització de torns de fins a 12 hores de forma ordinària sense cap compensació. A més també critiquen la inaplicació de part dels plusos estipulats per conveni o el no abonament de la nocturnitat tal com la regeix l'estatut dels treballadors.