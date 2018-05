Les exportacions gironines baixen un 12,55% respecte del març de 2017

Mal inici d'any per a les exportacions gironines. Segons les dades del Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat, durant el primer trimestre les vendes que les empreses del territori fan a l'exterior han trencat la tendència sostinguda a l'alça.

En concret, les empreses de Girona han exportat al març per valor de 441,70 milions d'euros, el 12,55% menys que la xifra registrada al març del 2017. En el primer trimestre les empreses gironines van vendre a l'exterior per valor de 1.308,30 milions d'euros, el 2,16% menys que el mateix període de l'any passat.



Durant aquell mes, segons l'informe del Ministeri, les empreses de la demarcació van fer vendes a l'exterior per valor de 441,7 MEUR.

Per sectors, la indústria alimentària continua encapçalant el gruix del negoci internacional. Durant el primer trimestre del 2018, aquest sector ha fet exportacions per valor de 515,8 MEUR (un 4,4% menys).

Les càrnies exporten un 6% menys

Dins l'alimentari gironí, continua essent innegable la preeminència del carni. Ara bé, entre gener i març, les exportacions d'aquest clúster (carn i despulles d'animals) han arribat a caure un 6% en comparació amb el primer trimestre del 2017. En concret, les vendes s'han situat en 313,27 MEUR, quan al primer trimestre de l'any passat van ser-ne 334,29.

A la indústria alimentària la segueixen els fabricants de maquinària. Però a diferència de les càrnies, durant el primer trimestre d'aquest 2018, el sector ha mantingut l'empenta. En concret, ha incrementat les exportacions en un 13% (passant dels 108,71 MEUR del 2017 als 123,71 d'aquest 2018).

La química cau un 12,9%

Per darrere de la carn i la maquinària s'hi troben les matèries plàstiques (78,65 MEUR) i els productes farmacèutics (73,90 MEUR). Dos subsectors que formen part de la indústria química, juntament amb d'altres com els compostos orgànics.

Una indústria, la química gironina, que si s'analitza en global, ha arribat a veure com les exportacions li queien fins a un 12,9% al llarg del primer trimestre del 2018. Entre gener i març, les diferents empreses que en formen part han fet vendes a l'exterior per valor de 233,2 MEUR.

Al costat dels productes, l'estadística del Ministeri també recull quins són els principals destins de les exportacions gironines. I aquí, com ja és habitual, les dades fan palès com les empreses del territori han continuat apostant pel seu mercat tradicional (la Unió Europea).

El país que continua rebent el gruix de les exportacions continua essent França, que durant el primer trimestre del 2018 acapara fins al 27% de les vendes de les empreses gironines (356,14 MEUR). A aquest destí, el segueixen Itàlia (104,69 MEUR), Alemanya (89,85 MEUR), Portugal (62,82 MEUR) i el Regne Unit (60,84 MEUR).

Al sisè lloc de la llista, però, ja hi apareix el gegant asiàtic. I és que, entre gener i març, l es empreses gironines han exportat productes a la Xina per valor de 58,83 MEUR. Un destí que ja ha passat per davant d'altres com Polònia, Irlanda o Bèlgica. Sobretot, allò que s'envia a mercats com Xangai són productes carnis i alimentaris.

Si bé durant el primer trimestre d'any les exportacions gironines han perdut empenta, allò que encara és positiu és que les vendes a l'exterior continuen essent superiors a les importacions. De fet, a la demarcació, el valor de les exportacions gairebé ha doblat el de les importacions (ja que aquestes últimes s'han situat en 666,9 MEUR davant dels 1.308,2 MEUR de les exportacions).

Catalunya exporta com mai

Les empreses catalanes van exportar com mai durant el mes de març fins arribar a un valor de les vendes de 6.715 milions d'euros, el 0,8% més que al març de l'any passat i la xifra més gran fins ara assolida en un sol mes de la sèrie històrica del ministeri d'Economia i Competitivitat que comença l'any 2000.

Aquesta acceleració de les vendes al març ha permès batre un nou rècord històric en el primer trimestre amb unes exportacions que han sumat 18.236 milions d'euros, el 3,33% més que el mateix període de l'any passat i també la millor xifra registrada en qualsevol trimestre de la sèrie dels últims 18 anys. El sector químic, la indústria de l'automòbil i les empreses de béns d'equipament han tornat a repetir com els sectors més internacionalitzats de Catalunya.

En el cas espanyol, l'impacte de Setmana Santa ha fet que les exportacions espanyoles al març s'hagin situat en 25.606 milions d'euros, amb un retrocés del 2,4% en relació amb al març del 2017. El ministeri d'Economia reconeix que aquesta caiguda ''té un fort efecte estacional'' per l'efecte calendari de la Setmana Santa.

Les exportacions espanyoles de mercaderies els tres primers mesos de l'any es van situar en 71.025 milions d'euros, l'1,8% més que el primer trimestre del 2017. El ministeri d'Economia assegura que es tracta d'un nou màxim històric d'exportacions.