Mercadona inicia les proves de la nova compra «online» a València

Mercadona inicia les proves de compra en línia a València després de llançar ahir el seu nou servei de venda a través d'una prova pilot, denominada «Laboratori», i després d'invertir 12 milions d'euros en la construcció d'un nou centre de distribució per a la compra per Internet al polígon Vara de Quart (València), segons va informar la companyia en un comunicat.

En concret, Mercadona ha construït el seu primer magatzem, exclusivament per a la venda en línia en aquest centre logístic, denominat Colmena, que permetrà a la signatura que presideix Juan Roig donar servei al centre de la ciutat, mentre que incrementarà de forma progressiva les zones a tota l'àrea de València i a alguns municipis propers.

Mercadona va precisar que aquells clients que resideixin en codis postals que no siguin coberts pel «Rusc» de València podran seguir comprant com fins ara per la web clàssica de la cadena de supermercats.

A més, en funció de l'evolució del projecte, l'empresa anirà expandint el servei a altres zones de València i en anys vinents a noves ciutats, sense que per a això hi hagi encara dates concretes.

Per a aquest nou model, que conviu amb el servei clàssic en la resta de zones i que manté la mateixa tarifa (7,21 euros/comanda), la companyia ha desenvolupat una nova web de compra i dues aplicacions mòbils (iOS i Android).



Compres segons el codi postal

Tots els clients de Mercadona, independentment de la zona en la qual resideixin, podran accedir a la nova botiga en línia, però només aquells en els codis postals del centre de València podran realitzar la seva compra amb el nou servei.

Aquesta primera versió de Mercadona online, «més intuïtiva i fàcil de navegar», presenta una funcionalitat i disseny que és el resultat de la coinnovació de la cadena amb els seus clients.

L'assortiment amb el qual es trobaran els clients de Mercadona en aquest inici serà molt semblant al de les tendes físiques i els productes es podran localitzar a través de les categories o el cercador. El client disposarà de fotos de cada producte i tota la informació rellevant.