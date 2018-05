Ryanair alerta que el petroli alt perjudicarà les aerolínies

L'empresa aeronàutica Ryanair va advertir que els beneficis es desplomaran per primera vegada en cinc anys en tant els costos laborals més alts se sumen a un augment en els preus del combustible que podria obligar a sortir del mercat competidors més febles.

El guany net cauria un 14 per cent l'any fins a març proper, va dir Ryanair aquest dilluns. Un augment en els costos del querosè incrementarà la pressió a curt termini però també podria desfermar una nova ronda de fallides d'aerolínies que beneficiarà a la companyia irlandesa en eliminar competidors, va predir.

«Els preus propers a 80 dòlars el barril portaran aparellada una crisi significativa en el sector ja aquest hivern», va dir el màxim responsable Michael O'Leary. «Algunes de les aerolínies generadores de pèrdues que no van poder guanyar diners quan el barril de petroli estava a 4o dòlars segur que no poden sobreviure», va sentenciar.

L'aerolínia de descompte més gran d'Europa també enfronta despeses més altes arran del fet que una planificació fallida de torns la va deixar amb pocs pilots, veient-se obligada a millorar els contractes i reconèixer sindicats. O'Leary va dir que les perspectives per aquest any depenen en gran manera que la contracció generada pel combustible porti a una sortida primerenca d'operadors més febles com Norwegian Air Shuttle ASA, eliminant capacitat i augmentant els passatges, o que siguin adquirides abans d'anar a la fallida.

Ryanair es va veure obligada a eliminar més de 20.000 vols al setembre arran de que una rotació fallida del personal va fer que quedés sense suficients pilots per tripular tots els seus avions.