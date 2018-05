Els sindicats es mobilitzen a Girona per apujar els salaris

CCOO i UGT han convocat una mobilització per reivindicar millores en les polítiques de defensa de la negociació col·lectiva i convenis que garanteixin la recuperació del poder adquisitiu dels salaris. Membres dels sindicats dels sectors de la indústria del metall, tèxtil, químic o de la sanitat, educació, comerç, construcció o hostaleria, entre d'altres s'han manifestat aquest matí davant de la seu de FOEG a Girona. També se n'han vist d'altres amb reivindicacions més concretes sobre convenis sectorials i també una de lila portada per dones amb el lema 'Ens plantem'.

Les mobilitzacions també estaven convocades a altres ciutats de Catalunya, així com de l'estat espanyol. A Barcelona, la protesta ha constat de tres concentracions en diferents punts de la ciutat, amb diversos sectors i empreses, que posteriorment s'han convertit en columnes que han anat en manifestació fins a la patronal Foment del Treball. A Barcelona, membres de 25 seccions sindicals de CCOO i UGT, segons els organitzadors, s'han manifestat a la Via Laietana fins a la seu de la patronal de les grans empreses. Els manifestants han sortit en tres columnes, passades les 11 del matí, des dels dos extrems de Via Laietana (tant des de plaça Urquinaona com de l'edifici de Correus) i de la plaça del Rei.

Amenaça de vaga general

Els secretaris generals de CCOO i UGT, Javier Pacheco i Camil Ros, han avisat que si es manté el "bloqueig" de les patronals en la negociació col·lectiva aniran a la "vaga general" després de l'estiu. Pacheco ha avisat que hi haurà una "mobilització creixent" i ha avisat de noves protestes durant el mes de juny si no es desbloqueja la negociació. Ros s'ha queixat que està sent "impossible arribar a acords amb les patronals catalanes i espanyoles" en matèria salarial i ha alertat que "si no hi ha acord general, anirem a un conflicte general".

El líder de la UGT a Catalunya ha afirmat que "ara toca un increment salarial" i ha argumentat que les empreses no tenen excusa per oposar-s'hi perquè ja tenen beneficis, a diferència del que passava fa "dos o tres anys". El líder de CCOO ha reclamat un augment salarial de com a "mínim" el 3% i ha afirmat que l'objectiu és "sumar totes les lluites de caràcter social" i "fer la confluència necessària" perquè les patronals traslladin la riquesa als salaris en els convenis col·lectius.

A Madrid els dos sindicats majoritaris s'han concentrat enfront de la seu de la CEOE i Cepyme en el marc de la celebració d'una "jornada de lluita". Tant per a l'organització que lidera Pepe Álvarez com la que lidera Unai Sordo és "inadmissible" la posició que mantenen les organitzacions empresarials en la negociació per a la renovació de l'Acord per a l'Ocupació i la Negociació Col·lectiva (AENC), no només en relació a l'increment salarial, la jornada laboral i l'ocupació, sinó també sobre la pròpia essència i funcions que ha de complir l'acord.