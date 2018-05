El Banc d'Espanya, contrari a actualitzar les pensions amb l'IPC

El sistema de pensions està en una situació deficitària i les perspectives de cara al futur no deixen marge a l'optimisme per la pressió «de l'efecte de l'envelliment de la població», segons defensa Luis M. Linde, governador del Banc d'Espanya, en la presentació de 'L'informe anual 2017' publicat ahir. Linde creu que es necessari «reforçar» la relació entre les contribucions i les prestacions i per això cal apostar per «mantenir un mecanisme d'ajust automàtic que garanteixi la sostenibilitat» que va ser l'objectiu estrella de la reforma de les pensions del 2013 i que va posar fi a la revalorització de les prestacions segons l'IPC que es publicava el novembre de cada any.

Linde també es va referir a la situació del sistema financer espanyol i al bancs en particular als que reclama que han de seguir reduint el volum «d'actius dubtosos i adjudicats en els seus balanços».

L'informe també parla de la necessitat de revisar l'actual sistema de finançament autonòmic. Linde recorda que les administracions territorials són responsables de gestionar el 40% de la despesa pública.