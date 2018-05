Les cooperatives de consum gironines treuen el seu model al carrer

Les cooperatives de consum de Girona van sortir al carrer amb l'objectiu d'animar els ciutadans a canviar de model i optar per la seva alternativa. L'acció es va emmarcar en l' Install Party, organitzada per l'Ateneu Cooperatiu Terres Gironines, que ahir al matí es va instal·lar al passatge Arístides Maillol. En paral·lel, prop de 300 escolars van participar en una jornada d'emprenedoria i un mercat cooperatiu. La conferència «El consum com a eina de transformació social» va tancar el actes.