Saracho no acudeix al jutjat en una demanda contra el Popular

L'expresident del Banc Popular Emilio Saracho no va acudit ahira declarar com a testimoni davant la jutge de Barcelona que l'havia citat en el procés per la demanda interposada per un inversor que va perdre 28.000 euros com a conseqüència de la resolució de l'entitat financera. Saracho va al·legar que no trobava mitjans de transport disponibles per desplaçar-se a Barcelona aquell dia, i va argumentar a més com de costós que li resultaria allotjar-se una nit a la capital catalana. S'exposa a una muta d'entre 180 i 600 euros.