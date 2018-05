Segueix en directe la jornada eWoman Girona

Diari de Girona i Prensa Ibérica Media organitzen durant aquest matí la jornada eWoman Girona, un esdeveniment que té com a objectiu servir d'altaveu als casos d'èxit de les dones que han destacat per la seva trajectòria professional i el seu lideratge en l'entorn digital. La pots seguir en directe aquí mateix:



Marta Madrenas: "És imprescindible que les dones ens apoderem més i millor, sobretot a nivell col·lectiu"

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha celebrat que la ciutat aculli la jornada eWoman perquè "actes com aquest ajuden a posar fi a la invisibilitat de la dona".

També ha destacat, malgrat els avenços en la igualtat entre gèneres, "queda molt camí per recòrrer".

Entre els reptes pendents, Madrenas ha citat la reducció de la bretxa salarial entre dones i homes, o la falta de dones en llocs de responsabilitat directiva. En aquest sentit ha citat com a mal exemple la composició del nou govern de la Generalitat.

D'altra banda, l'alcaldessa ha afirmat que "és imprescindible que les dones ens apoderem més i millor, sobretot a nivell col·lectiu".

"Quan defenso que les ciutats i els països han de reivindicar valors republicants, parlo també de viure en una societat en plena igualtat". "Estem plantant amb actes com aquest estem establint els pilars per construir un país millor", ha conclós Madrenas.

Mesa (AGE): "Esperem que en el futur no calguin associacions de dones empresàries"

Eva Mesa, de la Comissió d'Internacionalització de l'Associació Gironina d'Empresàries (AGE), ha recordat que "les dones sortim de la nostra zona de confort de manera constant" i ha coincidit amb Madrenas en la necessitat d'apoderar les dones.

Ha recordat que l'AGE porta 24 anys per donar veu i visibilitat a la dona i que una jornada com eWoman "contribueix als nostres objectius".

Mesa ha fet una crida a crear xarxes i a treballar per aconseguir la paritat. En aquest sentit, la directiva de l'AGE espera que en el futur s'arribi a aquesta igualtat de manera efectiva i que associacions com la que representa no siguin necessàries.