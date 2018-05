Elisabet Cañigueral, Marta Roget i Txell Costa, premis eWoman Girona 2018

Diari de Girona i Prensa Ibérica Media han organitzat aquest matí la jornada eWoman Girona, un acte que ha servit d'altaveu a casos d'èxit de dones que han destacat per la seva trajectòria professional i el seu lideratge en l'entorn digital. La jornada ha estat inaugurada per l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i ha comptat amb el patrocini de CaixaBank, la Universitat de Girona i Oliva Motor Girona. A continuació podeu llegir com hem seguit la jornada des de diaridegirona.cat :





Guanyadors dels Premis eWoman

«Tots som persones d'èxit»

Marta Madrenas: "És imprescindible que les dones ens apoderem més i millor, sobretot a nivell col·lectiu"

Obertura de la jornada #ewomangirona, per posar en valor el paper de la dona en l'entorn tecnològic. Important avançar en la igualtat i en l'empoderament de la dona, perquè està demostrat que això repercuteix en un millor funcionament social i empresarial pic.twitter.com/CwPvUexLue — Alcaldessa de Girona (@alcaldessa_gi) 24 de maig de 2018

Eva Mesa (AGE): "Esperem que en el futur no calguin associacions de dones empresàries"

Sílvia Simón: "Hem de desvirtualitzar la recerca"

Per acabar la jornada, s'han entregat els premis eWoman. Aquestes han estat les guanyadores:(Grup Cañigueral) - Premi eWoman a la trajectòria professional- Premi eWoman al negoci online- Premi eWoman en xarxes socialsEn el tram final de la jornada, Usoa Arregui, Alfredo Julià i Ignacio Alonso, de Different Coach, han liderat una sessió grupal amb tots els assistents que ha permès constatar que tots nosaltres som persones d'èxit. Els coachs, a partir de la selecció d'una imatge, han fet reflexionar als assistents sobre què és l'èxit.L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha celebrat que la ciutat aculli la jornada eWoman perquè "actes com aquest ajuden a posar fi a la invisibilitat de la dona".També ha destacat, malgrat els avenços en la igualtat entre gèneres, "queda molt camí per recòrrer".Entre els reptes pendents, Madrenas ha citat la reducció de la bretxa salarial entre dones i homes, o la falta de dones en llocs de responsabilitat directiva. En aquest sentit ha citat com a mal exemple la composició del nou govern de la Generalitat.D'altra banda, l'alcaldessa ha afirmat que "és imprescindible que les dones ens apoderem més i millor, sobretot a nivell col·lectiu"."Quan defenso que les ciutats i els països han de reivindicar valors republicants, parlo també de viure en una societat en plena igualtat". "Estem plantant amb actes com aquest estem establint els pilars per construir un país millor", ha conclós Madrenas.Eva Mesa, de la Comissió d'Internacionalització de l'Associació Gironina d'Empresàries (AGE), ha recordat que "les dones sortim de la nostra zona de confort de manera constant" i ha coincidit amb Madrenas en la necessitat d'apoderar les dones.Ha recordat que l'AGE porta 24 anys per donar veu i visibilitat a la dona i que una jornada com eWoman "contribueix als nostres objectius".Mesa ha fet una crida a crear xarxes i a treballar per aconseguir la paritat. En aquest sentit, la directiva de l'AGE espera que en el futur s'arribi a aquesta igualtat de manera efectiva i que associacions com la que representa no siguin necessàries.

Sílvia Simón, directora de la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital de la UdG, ha reivindicat el paper de la universitat a l'hora de donar credibilitat i validar l'allau d'informacions que corren per la xarxa, moltes falses o inconcretes. En aquest sentit, ha destacat el paper de la UdG a Internet i a les xarxes socials.



Simón també ha destacat el repte que va suposar per la seva càtedra l'entrada en el món dels MOOC, cursos massius online. En aquest sentit, valora molt positivament la col·laboració amb altres universitats per fer cursos low cost.





Sílvia Simón en un moment de la seva intervenció | Foto: Aniol Resclosa

Tot i la seva vessant més tecnològica, Simón defensa la desvirtualització de la recerca: "S'ha de poder tocar, parlar amb els investigadors cara a cara, amb emoció... L'emoció comunica i fa arribar el missatge". En aquest sentit ha posat com exemple "La Nit de la Recerca".

La ponent també ha destacat que la proporció de dones investigadores s'ha incrementat en els darrers anys, i que ja representen el 40%. No obstant, apunta que hi ha especilitats, on tenen major presència, el camp biomèdic.

Respecte a la presència de dones en carreres tècniques, ha considerat preocupant que cada vegada hi hagi menys dones estudiant enginyeries a la UdG, una situació que contrasta -ha dit- amb la gran presència de noies en competicions de robòtica, com la First Lego League.



Simón també s'ha preguntat quin era punt d'equilibri: "Hem d'aconseguir un 50% d'enginyeres, o un 50% d'infermers? Potser el punt d'equilibir és un altre".



Segons la seva opinió, les quotes potser són positives en alguns àmbits, però en d'altres no. També ha celebrat l'organització de jornades com l'ewoman, perquè "serveixen de catalitzadors", i ha acabat fen una crida a seguir treballant perquè "tothom tingui les mateixes oportunitats".



@SilviaSimonR en la intervenció a #eWomanGirona exposa la proporció d'homes i dones en l'administració, docència i recerca a la nostra Universitat. Planteja la necessitat que tothom tingui les mateixes oportunitats. pic.twitter.com/5u1PgPcqEv — Universitat de Girona (@univgirona) 24 de maig de 2018







Montse Benítez (CaixaBank): "Les dones ens hem de treure els frens per no tenir por a accedir altres posicions de més responsabilitat"



Benítez, durant la seva intervenció | Foto: Aniol Resclosa Montse Benítez, directora de negoci de CaixaBank a la Garrotxa i el Ripollès, ha explicat la seva experiència professional. Tot i ser llicenciada en Dret i estar enfocada al món jurídic, fa poc més d'una dècada va decidir fer un gir professional cap al món financer. Va incorporar-se a CaixaBank, on ha assumit diferents responsabilitats.

Benítez ha destacat que "les dones ens hem de treure els frens per no tenir por a accedir altres posicions de més responsabilitat". "Liderar és una qüestió de confiança i de compartir els objectius amb el teu equip", ha ressaltat.

Per a Benítez, que destacat el pla d'igualtat de CaixaBank, "l'èxit és la suma de molts factors", i ha recordat el famós discurs d'un antic CEO de Coca-Cola, que va situar el treball, la família, els amics, la salut, i la vida espiritual com a pilars fonamentals d'una vida plena.





Comunicació i tecnologia

Helena Perelló, en un moment de la seva intervenció | Foto: Aniol Resclosa

Tres de les ponents de la jornada de eWoman Girona destaquen per ser professionals molt vinculades en l'àmbit de la comunicació i en empreses d'un elevat component tecnològic: Almudena del Mar (Cooltra), Amaia Navas (IMS) i Helena Perelló (Atrápalo). Totes tres han explicat la seva experiència personal i professional i algunes de les coses que han après.Helena Perelló ha posat en valor la gestió de les persones i la interenprenedoria dins de les empreses. També ha destacat la importància dels consumidors que amb les seves decisions poden canviar les coses (si comprem marques i productes d'acord amb els nostres valors podem canviar la societat). Finalment ha afirmat que les persones valentes són aquelles que han fet l'exercici d'entendre qui són i que han decidit qui volen ser.