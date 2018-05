Nestlé llança productes bio i preveu assolir un 15% de la xifra de negoci en 5 anys

Nestlé ha llançat a Espanya, on té la seva seu a Esplugues de Llobregat, els seus primers productes bio a Espanya, unes novetats que es preveu que aportin entre un 10% i un 15% de la seva xifra de negocis en un termini de cinc anys.

Així ho va explicar el director general de Nestlé Espanya, Laurent Dereux, que va afegie que el 65% d'aquestes innovacions es produiran a les fàbriques espanyoles de Reus, especialitzada en cafè torrat; Miajadas (Càceres) i Sebares (Astúries).

«El bio no és una moda, sinó una tendència», va defensar Dereux, que va indicat que els productes bio, caracteritzats per produir-se sense l'ús d'herbicides ni fertilitzants químics i fent un ús responsable dels recursos naturals, suposen actualment un 2% del negoci.

En concret, Nestlé ja es va iniciar l'any passat en alimentació orgànica infantil amb la llet Nidina Premium Bio i amb les galetes Nestum per a bebès, però ara ha llançat la gamma completa Naturnes Bio, que inclou purés de fruites i verdures, farinetes de cereals, postres làctiques i galetes sense gluten.

A més, en la categoria cafès s'ha incorporat el cafè orgànic a totes les varietats -càpsules monodosi soluble, mòlt i en gra- i ha llançat tres noves varietats -originàries del Perú, Hondures i Colòmbia- de Nescafé Dolce Gust; així com Nescafé Gold Organic, Bonka Ecològic i el cafè en gra Medalla d'Or Ecològic per al canal fora de la llar.

Un altre producte és el tomàquet fregit Solís Estilo Cassolà Ecològic, un producte que ja té molt èxit a Alemanya, país on Nestlé comercialitza aquest producte sota una altra marca.

«També estem fent esforços per reduir el nivell de greixos, sucres i sal en els nostres productes perquè els consumidors cada vegada aposten més per la salut i una bona nutrició», va destacar Laurent.

Dins d'aquesta estratègia, s'emmarca el llançament dels nous llegums Litoral, noves varietats de Garden Gourmet a força de proteïna vegetal i les xocolates Nestlé sense sucres afegits.

Una altra de les novetats més recents és el Kit Kat elaborat amb xocolata Ruby, d'un color rosa que es troba de forma natural en el gra de cacau i que té un lleuger sabor afruitat.



42 milions d'inversió el 2018

Nestlé Espanya va tancar l'exercici 2017 amb una facturació de 1.928 milions d'euros, situant-se les exportacions en els 569 milions d'euros i representant el 29% de les vendes totals, i de cara a aquest 2018 Dereux va estimar un manteniment de les xifres amb «una pujada continuada de les exportacions».

Aquest 2018, la multinacional suïssa invertirà a Espanya 42 milions d'euros, enfront dels 83 de l'any passat, dels quals més del 80% es destinarà a millores de la producció, amb una part important per a la factoria de la Penilla (Cantàbria), i la resta anirà a millores del sistema informàtic i altres conceptes.

Dereux també es va referir a l'acord que Nestlé ha assolit per 7.150 milions de dòlars (5.988 milions d'euros) per adquirir els drets perpetus per comercialitzar productes Starbucks fora dels establiments d'aquesta cadena de cafeteries del món, la qual cosa va dir que significarà una «gran oportunitat» per a la planta de Reus.