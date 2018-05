El president dels empresaris valencians diu que la situació a Catalunya els beneficia

El president de la patronal valenciana CEV, Salvador Navarro, va afirmar ahir que «la situació a Catalunya beneficia l'economia valenciana». En una entrevista, el dirigent empresarial augura que, després del trasllat de seu social de moltes firmes des de Barcelona, ara arribarà el torn del canvi de les instal·lacions de producció a la Comunitat Valenciana.

El president de la nova federació valenciana explica que «a curt termini estan venint empreses, pot haver-hi un segon efecte i és que, després dels canvis de domicili social, pot ser que algunes empreses comencin a prendre decisions de canvi de producció, d'instal·lacions, i això l'hem d'aprofitar». Afegeix que «per descomptat, això és millor que no que hi hagi multinacionals que comencin a alentir les inversions a Catalunya i traslladar-les a altres països europeus». Per Salvador Navarro, és molt favorable que «la Comunitat Valenciana es vegi com una zona sense problemes polítics ni socials, amb seguretat jurídica, amb una posició geoestratègica important, amb capacitat empresarial és bo». Moltes empreses ens veuen així i el que hem de treballar és... donada aquesta situació que sembla que s'allargarà i que beneficia a la Comunitat Valenciana i a altres comunitats d'Espanya.



Mala imatge per a Espanya

Malgrat això, l'empresari valencià considera que la crisi independentista a Catalunya perjudica «Espanya com a imatge. Catalunya té el 25% del PIB i empreses molt importants. En l'exterior hi ha certa preocupació. És veritat que nosaltres ens podem beneficiar, però per a la imatge d'Espanya...». Considera que el problema serà amb les inversions estrangeres «una multinacional mirarà costos salarials. Catalunya els té més elevats que la Comunitat Valenciana, però no estem parlant d'aquestes diferències, sinó de més grans i una multinacional se n'anirà abans a Romania o Vietnam».

Per Navarro, els valencians han d'apostar perquè «se'ns vegi com a territori estable i amb capacitat empresarial. El que ha de fer l'administració és agilitar el màxim possible [els tràmits] per si ens arriba, i pot succeir, una petició d'inversió de 400.000 metres quadrats, per exemple, i no els tenim». A més avisa que s'ha d'acabar la complicitat amb altres territoris: «El que no cal fer és fer-li un doble joc a una altra comunitat, però si hi ha una multinacional que contacta amb nosaltres cal oferir-li alguna cosa» i lamenta que no s'estigui oferint «sòl per a producció».

Tanmateix el dirigent valencià creu que la sortida al conflicte català «és negociar, parlar amb legitimitat, que es compleixi la llei» i creu que els nomenaments de Torra no ajuden.